Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, είχε ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία Κώστας Φραγκογιάννης στην Άγκυρα, λίγη ώρα μετά το τέλος των συνομιλιών για τη θετική ατζέντα. Στην συνάντηση παραβρέθηκε και ο ομόλογός του υφυπουργός Εξωτερικών Μπουράκ Ακσανάρ.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ζήτησε να ενημερωθεί για τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην τουρκική πρωτεύουσα και έδειξε την ένθερμη υποστήριξη του, καθόλη την διάρκεια των συζητήσεων που έγιναν στο πλαίσιο της θετικής ατζέντας.

Κατά τη συνάντηση, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, έγινε αναλυτική ενημέρωση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις 25 θεματικές της Θετικής Ατζέντας, όπως η ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της επιχειρηματικότητας, του τουρισμού, της ενέργειας, των μεταφορών και τηλεπικοινωνιών, των ναυτιλιακών υποθέσεων, των ΤΠΕ, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ασφάλισης, της υγείας και του περιβάλλοντος.

Η συνάντηση έθεσε, επίσης, το πλαίσιο για την οριστικοποίηση σχετικών συμφωνιών που θα μπορούσαν να υπογραφούν κατά την επόμενη συνάντηση υψηλού επιπέδου. Δεδομένης της σημαντικής προόδου που έχει σημειωθεί σε αυτή τη δυναμική και διαρκή διαδικασία, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διερευνήσουν πρόσθετα πεδία συνεργασίας στο πλαίσιο της «θετικής ατζέντας».

