Βίντεο και φωτογραφίες

Ασύλληπτες εικόνες καταγράφηκαν στη Βραζιλία την 8η Ιανουαρίου, εικόνες θλίψης και οργής που ξύπνησαν μνήμες από την εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ δύο χρόνια πριν.

Οπαδοί του ακροδεξιού πρώην προέδρου της χώρας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, τυλιγμένοι με τις σημαίες της χώρας τους και φωνάζοντας συνθήματα κατάφεραν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να εισβάλουν σε κυβερνητικά κτήρια.

Βραζιλία: Ξανά στον έλεγχο των δυνάμεων ασφαλείας τα κυβερνητικά κτίρια – Lockdown στην πρωτεύουσα με εντολή Λούλα

Πρώτος στόχος ήταν το Κογκρέσο της Βραζιλίας, όπου προκάλεσαν καταστροφές, ενώ μερίδα διαδηλωτών κατέκλυσε τον χώρο στάθμευσης του προεδρικού μεγάρου Πλανάλτο, μπήκε στο κτίριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και σε άλλα κτίρια, όπου στεγάζονται υπουργεία.

Οι σκηνές που παρακολούθησε με κομμένη την ανάσα του ο πλανήτης ήταν μία θλιβερή επανάληψη της 6ης Ιανουαρίου 2021 στις ΗΠΑ, όταν οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο.

Μετά από εκτεταμένα επεισόδια και αφού προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στα κυβερνητικά κτίρια, οι δυνάμεις ασφαλείας έθεσαν τελικά υπό τον έλεγχό τους την κατάσταση, προχωρώντας σε εκατοντάδες (τουλάχιστον 400 κατά το CNN Brasil) συλλήψεις.

Τα θλιβερά επεισόδια έρχονται μόλις λίγες ημέρες μετά την ορκωμοσία του νέου προέδρου Λούλα, ο οποίος κατηγόρησε ευθέως τον προκάτοχό του.

Ο Λούλα επέστρεψε στην Μπραζίλια και πήγε να διαπιστώσει την έκταση των ζημιών στο προεδρικό μέγαρο και κατόπιν στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ο κεντροαριστερός πρόεδρος είπε νωρίτερα σε ομιλία του στην πολιτεία Σαν Πάολο ότι ο ακροδεξιός προκάτοχός του «ενεθάρρυνε» τους «φανατικούς φασίστες βάνδαλους» να εισβάλουν στις έδρες των τριών εξουσιών —εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής— στην Μπραζίλια. Δεσμεύτηκε μάλιστα να τιμωρήσει τους «νεοφασίστες», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Ο Μπολσονάρο, από την πλευρά του, απέρριψε «τις κατηγορίες χωρίς απόδειξη», όπως είπε, ενώ κατέκρινε μέσω Twitter πως «το πλιάτσικο και οι εισβολές σε δημόσια κτίρια (…) αντίκεινται στον κανόνα» των «ειρηνικών διαδηλώσεων».

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τις εκτεταμένες ζημιές







UPDATE : Bolsonaro Rioters Getting Arrested in #Brazil, Lula Signs Decree to Bring Them to Justice. Security clearing area, restoring control: pic.twitter.com/SvgNHEf2ii — Joyce Karam (@Joyce_Karam) January 8, 2023

The Planalto Palace, considered an architectural jewel by late Oscar Niemeyer and home to .@LulaOficial, is being destroyed by deranged Bolsonaro followers, mockingly known in #Brazil as “Bolsominions” pic.twitter.com/s9HZtnLM6S — Robert Valencia (@rvalentwit) January 8, 2023

HAPPENING NOW: Pro-Bolsonaro protestors have stormed Congress and are holding a banner that reads: “We Want The Source Code”. It’s being reported the protestors want the source code for the machines used in Brazil’s recent election. pic.twitter.com/BejrUWmpTd — Anthony Cabassa (@AnthonyCabassa_) January 8, 2023

Brazil is having their own January 6th after they lose their nation to communism. Did the communists win or did they steal the election? We’ll never know for sure. pic.twitter.com/zlgjgfA3e1 — @amuse (@amuse) January 8, 2023

January 6th was a threat to democracy worldwide. The far-right extremists in Brazil are no different than Trump and his fellow insurrectionists. We condemn this rise of fascism and must protect the democratic process and the peaceful transfer of power. pic.twitter.com/Xu6IGZHfvT — Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) January 8, 2023

brazil’s insurrection helps lula, at least in the near term. unanimous condemnation of the rioters across all major parties in congress. pic.twitter.com/avSHjvuO6w — ian bremmer (@ianbremmer) January 8, 2023

A police car is driving into protesters in Brazil pic.twitter.com/CIvZf72b5t — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) January 8, 2023

Keep your eyes on Brazil. And if their not on it. It’s time to start watching. This video is currently live scenes from the Panalto Palace. Bolsonaristas are destroying the same building where Lula was inaugurated. Police presence nowhere in sight 🇧🇷 pic.twitter.com/u6KXSYXcaw — Dr. Jennifer Cassidy (@OxfordDiplomat) January 8, 2023