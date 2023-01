Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες χάους που εκτυλίχθηκαν τις τελευταίες ώρες στη Βραζιλία, όπου οπαδοί του πρώην προέδρου της χώρας Ζαΐρ Μπολσονάρου, εισέβαλαν σε κρατικά κτίρια και επιδόθηκαν σε ένα κρεσέντο βίας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, και θυμίζοντας όσα είχαν γίνει στις ΗΠΑ, με την εισβολή οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο, τον Ιανουάριο του 2021.

Οι οπαδοί του ακροδεξιού πρώην προέδρου, που δεν αποδέχονται την αλλαγή εξουσίας στη χώρα τους, απαιτούσαν από τις ένοπλες δυνάμεις να προχωρήσουν σε πραξικόπημα.

Πάντως, άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας της Βραζιλίας, έθεσαν ξανά υπό τον έλεγχό τους το Κογκρέσο, το Ανώτατο Δικαστήριο και το προεδρικό μέγαρο στην Μπραζίλια, όπως μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ, ενώ έγιναν δεκάδες συλλήψεις μπολσοναριστών.

Στο μεταξύ, δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας, ο Αλεσάντρ τζι Μοράις, αποφάσισε αργά το βράδυ της Κυριακής να παυθεί για 90 ημέρες ο κυβερνήτης της Μπραζίλιας, ο Ιμπανέις Ρόσα, εξαιτίας των σφαλμάτων και των παραλείψεων στα μέτρα ασφαλείας που επέτρεψαν την εισβολή στις έδρες των τριών εξουσιών —της εκτελεστικής, της νομοθετικής και της δικαστικής— στην οποία προχώρησαν χθες οπαδοί του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου.

BREAKING (1/3) 🇧🇷 Bolsonaristas are leading a violent insurrection in the capital Brasilia, ransacking their way to the Congress, Supreme Court, and Presidential Palace. The @ProgIntl stands with @LulaOficial against these acts of terror and in defense of democracy in Brazil. pic.twitter.com/gYSc5ElL1t

— Progressive International (@ProgIntl) January 8, 2023