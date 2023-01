Το όνειρο του NBA θα κυνηγήσει μέχρι το τέλος ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο ομογενής γκαρντ δεν φαίνεται πως «καίγεται» να επιστρέψει στην Ευρώπη και θα εξαντλήσει όσο γίνεται τις πιθανότητες για να παραμείνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό, Hall of Famer δημοσιογράφο, Μαρκ Στάιν, ο Ντόρσεϊ υπέγραψε συμβόλαιο στη G-League και θα επιστρέψει στους Τέξας Λέτζεντς (θυγατρική των Μάβερικς) οι οποίοι διατηρούν τα δικαιώματά του.

Αυτό σημαίνει πως πλέον οποιαδήποτε ομάδα του NBA θα μπορεί να τον κάνει μέλος του ρόστερ της, καθώς δεν υπάρχει πια το two-way συμβόλαιο με την ομάδα του Ντάλας.

Τη φετινή σεζόν στην G-League, σε 17 αγώνες, μέτρησε 24.4 πόντους, 4.9 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 2/8 λάθη με 32.5 λεπτά στο παρκέ.

The @TexasLegends currently hold Dorsey’s @nbagleague rights because of the games he played with the Legends on a Mavericks two-way contract, so a trade would be required for Dorsey to play elsewhere in the G League this season.

More NBA from me: https://t.co/A6ycVmnrjq https://t.co/UhpaCM0Ofs

— Marc Stein (@TheSteinLine) January 7, 2023