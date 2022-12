Απασφάλισε για μία ακόμη φορά ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου απειλώντας ότι «ο πύραυλος TAYFUN θα χτυπήσει την Αθήνα, αν δεν μείνετε ήρεμοι» όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ερντογάν δεν τα έβαλε μόνο με την Ελλάδα αλλά και με τις ΗΠΑ, καθώς υπογράμμισε ότι «αν προσπαθήσετε να αγοράσετε από την Αμερική για να οπλίσετε τα νησιά, η Τουρκία δεν θα είναι θεατής».

«Η Αμερική στέλνει 4.000-5.000 φορτηγά όπλα και πυρομαχικά στη βόρεια Συρία. Παρόλο που τους το έχω πει ξανά και ξανά, δεν τους νοιάζει. Είμαστε μαζί σας στο ΝΑΤΟ. Παρόλο που είμαστε μαζί μας κάνετε λάθος και είστε στο πλευρό της τρομοκρατικής οργάνωσης», πρόσθεσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος αποφάσισε να επανέλθει στην εμπρηστική ρητορική αποσκοπώντας κυρίως στο εσωτερικό της χώρας καθώς βλέπει ότι τα ποσοστά ενόψει των εκλογών παραμένουν χαμηλά. Ο Ερντογάν, άλλωστε, θα διεκδικήσει για τελευταία φορά την προεδρία, και θα κάνει ότι μπορεί για να το καταφέρει.

«Θα ξεκινήσουμε την οικοδόμηση του αιώνα της Τουρκίας με την υποστήριξη που ζητάμε για τελευταία φορά προς το όνομά μας από τον λαό μας το 2023», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Σαμψούντα.

Ο Ερντογάν, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, δήλωσε ότι η δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου της Τουρκίας «τρομάζει» την Αθήνα και υποστήριξε ότι η Άγκυρα δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια εάν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει τα νησιά του Αιγαίου.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan's remarks underscore Türkiye's repeated warnings regarding provocative actions by Greece in the region in recent months, including arming islands https://t.co/mdoQQIZdaP pic.twitter.com/HO4WolWnpM

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) December 11, 2022