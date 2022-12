Αρουραίους έχει γεμίσει και πάλι η Νέα Υόρκη, μετά από την πανδημία του κοροναϊού.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από τις δημοτικές αρχές, οι θεάσεις αρουραίων αυξήθηκαν κατά 71%, μετά από δύο χρόνια. Ετσι, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, ο δήμος της Νέας Υόρκης βρίσκεται σε αναζήτηση για κάποιον που θα μπορέσει να δώσει επιτέλους λύση στο πρόβλημα.

Την περασμένη Πέμπτη, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ερικ Ανταμς, ανακοίνωσε στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, ότι αναζητά υποψηφίους «εξολοθρευτές αρουραίων». «Δεν υπάρχει κάτι που να μισώ περισσότερο από τους αρουραίους. Εάν έχετε την ορμή, την αποφασιστικότητα και το ένστικτο του δολοφόνου, χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να καταπολεμήσετε τον αδυσώπητο πληθυσμό αρουραίων της Νέας Υόρκης, τότε η δουλειά των ονείρων, σας περιμένει» έγραψε.

Παράλληλα, επισύναψε έναν σύνδεσμο σε μία ιστορία από το Gothamist, που αναφέρεται στη θέση εργασίας, για την οποία θα αμείβει τον μελλοντικό υπάλληλο, με το ιλιγγιώδες ποσό των 120.000 έως 170.000 δολαρίων.

There’s NOTHING I hate more than rats.

If you have the drive, determination, and killer instinct needed to fight New York City’s relentless rat population — then your dream job awaits.

Read more: https://t.co/ybNxcJeJP7

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) December 1, 2022