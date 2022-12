Πρόκειται για μια από τις μεγάλες «βόμβες» του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης έμεινε εκτός συνέχειας του Μουντιάλ από τη φάση των ομίλων.

Η αλήθεια ωστόσο είναι ότι το γεγονός αυτό δεν προκάλεσε τόσο μεγάλη εντύπωση στον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Διότι οι περισσότεροι γνώριζαν την πραγματική αξία του Βελγίου πριν από την έναρξη του Μουντιάλ του Κατάρ.

Μια ομάδα η οποία δεν είχε καμία ισορροπία. Και κυρίως κανένα κίνητρο.

«Δεν έχουμε καμία τύχη. Είμαστε πολύ… γέροι. Είχαμε πραγματική τύχη να το πάρουμε το 2018. Είχαμε πολύ καλή ομάδα, που όμως μεγάλωσε. Χάσαμε κάποιους κομβικούς παίκτες.Έχουμε κάποιους καλούς νέους παίκτες που ήρθαν από πίσω, αλλά δεν είναι στο ίδιο επίπεδο των παικτών που είχαμε το 2018. Περισσότερο μας βλέπω ως αουτσάιντερ», δήλωσε ο Κέβιν Ντε Μπρόινε μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα της ομάδας του απέναντι στον Καναδά.

Σχεδόν δέκα ημέρες αργότερα, ο σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να νιώθει δικαιωμένος. Παρότι δεν θα το ήθελε σε καμία περίπτωση, οι δηλώσεις του επιβεβαιώθηκαν στο ακέραιο. Το Βέλγιο έμεινε εκτός Μουντιάλ και ετοιμάζει τις βαλίτσες της επιστροφής από το Κατάρ, πριν καν μπει στο… ψητό η διοργάνωση.

Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ είδε τους ποδοσφαιριστές του και κυρίως τον Ρομέλου Λουκάκου να σπαταλάνε κόντρα στην Κροατία ένα τσουβάλι ευκαιρίες. Μια απλή νίκη, έστω και με 1-0, θα έκανε τη δουλειά για τους Βέλγους. Οι Κροάτες ωστόσο αντιστάθηκαν μέχρι τέλους και σε συνδυασμό με τη νίκη του Μαρόκου, οι «κόκκινοι διάβολοι» είπαν πρόωρο αντίο στη διοργάνωση.

Ένα άδοξο τέλος για μια «χρυσή» φουρνιά ποδοσφαιριστών η οποία έμοιαζε έτοιμη για το κάτι παραπάνω.

Ντε Μπρόινε, Αζάρ και Λουκάκου έμειναν για ακόμη μία φορά θεατές ενός δράματος και δεν μπόρεσαν ούτε τώρα να δώσουν μία… γλύκα στους φιλάθλους τους. Μία φουρνιά παικτών, που με τις ομάδες τους έχει κατακτήσει τα πάντα… όλα!

Is this the end for Belgium’s golden generation? 💔 pic.twitter.com/pKAJd2mgN0

— ESPN UK (@ESPNUK) December 1, 2022