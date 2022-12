Το τρίτο καλάθι στη σειρά

Με παιχνίδια θα γεμίσει το νέο «καλάθι» που ετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο θα ανακοινωθεί μαζί με το «εορταστικό καλάθι» στις 14 Δεκεμβρίου.

Προϋπόθεση για τη νέα πρωτοβουλία είναι να βρεθεί ο βέλτιστος τρόπος εφαρμογής, ώστε να μην υπάρξουν ενστάσεις από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και να αποκλειστεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο πρόκλησης στρεβλώσεων στην αγορά.

Το «καλάθι παιχνιδιών» θα είναι εντελώς διαφορετικό από το «καλάθι του νοικοκυριού», το οποίο θα «εμπλουτιστεί» με γιορτινά εδέσματα και νέες επιλογές κρεάτων εν όψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Οι διαφορές εστιάζονται στη διάρκεια και στην υποχρεωτικότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, το «καλάθι παιχνιδιών» θα έχει διάρκεια τριών εβδομάδων και δεν θα υπάρχει υποχρεωτικότητα συμμετοχής των επιχειρήσεων όσον αφορά τον τζίρο. Υπενθυμίζεται ότι στο «καλάθι του νοικοκυριού» υποχρεούνται να συμμετέχουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ με τζίρο πάνω από 90 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, σχετική ελευθερία θα υπάρχει και στο περιεχόμενο, αφού στο «καλάθι παιχνιδιών» θα περιλαμβάνονται κατηγορίες προϊόντων, όπως για παράδειγμα διαδραστικά – εκπαιδευτικά, επιτραπέζια και παζλ, κατασκευές, φιγούρες δράσεις και κούκλες κ.λπ. και όχι συγκεκριμένα προϊόντα.

Οι διαπραγματεύσεις, τόσο με τους μεγάλους παίκτες της αγοράς όσο και με τα σούπερ μάρκετ, συνεχίζονται και όπως αναφέρουν υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης «δεν είναι εύκολο το εγχείρημα», καθώς εάν δεν υπάρξει προσεκτικός σχεδιασμός μπορεί να υπάρξουν παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

Να σημειωθεί ότι η αγορά του παιχνιδιού έχει μεγάλη συγκέντρωση με τις δύο αλυσίδες Jumbo και Μουστάκας να έχουν τα υψηλότερα μερίδια αγοράς.

Έρχονται μοσχάρι και σοκολάτες

Την ίδια ώρα, τα είδη διατροφής συνεχίζουν να «καίνε» τις τσέπες των καταναλωτών, κάτι που διαπιστώθηκε και από τη δημοσίευση των προκαταρκτικών στοιχείων της Eurostat για τον Νοέμβριο, με το φετινό εορταστικό τραπέζι να αναμένεται ακριβότερο κατά διψήφιο ποσοστό συγκριτικά με πέρσι.

Προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές και να υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές ώστε να στηριχθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά την περίοδο των Χριστουγέννων, το «καλάθι του νοικοκυριού» θα «μεγαλώσει» με την προσθήκη παραδοσιακών γλυκισμάτων, όπως τσουρέκια και βασιλόπιτες, αλλά και ακόμη μιας επιλογής κρέατος και συγκεκριμένα μοσχαριού. Επίσης δεν αποκλείεται να προστεθούν και οι σοκολάτες. Πάντως η διεύρυνση του «καλαθιού» θα είναι πρόσκαιρη.

Πόσοι ψωνίζουν από το «καλάθι του νοικοκυριού»

Στο μεταξύ, όπως προκύπτει από έρευνα που παρουσίασε χθες ο καθηγητής Γιώργος Δουκίδης στο πλαίσιο του 13ου Συνέδριου ΙΕΛΚΑ – The agile retail Era: Doing business in extreme environment, ένας στους δύο καταναλωτές, το 50%, ψωνίζει προϊόντα από το «καλάθι του νοικοκυριού», έναντι 40% που έδειξε η προηγούμενη έρευνα του ΙΕΛΚΑ κατά τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του καλαθιού.

Η αξία των αγορών για έναν στους πέντε καταναλωτές είναι πάνω από το 10% της αξίας των συνολικών αγορών τους στο σούπερ μάρκετ, αν και μόνο ο ένας στους τέσσερις καταναλωτές θεωρεί την εν λόγω πρωτοβουλία θετική.

Στο 125% των εισοδημάτων!

Το ανησυχητικό ωστόσο είναι πως από την ίδια έρευνα προκύπτει πως το μηνιαίο κόστος διαβίωσης των νοικοκυριών ανέρχεται στο 125% των εισοδημάτων τους!

Σύμφωνα με τον κ. Δουκίδη, το επιπλέον 25% προέρχεται από τις αποταμιεύσεις, δάνεια και πιστωτικές κάρτες, ενώ το 70 – 90% του εισοδήματος δαπανάται στην πληρωμή λογαριασμών, φόρων και ενοικίων.

Πηγή: ΟΤ