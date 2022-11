Θλίψη επικρατεί στις τάξεις της Λίβερπουλ καθώς έφυγε από την ζωή… o Nτέιβιντ Τζόνσον που έγραψε ιστορία με την φανέλα «Reds».

Ο παλαίμαχος επιθετικός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 71 ετών.

Γέννημα θρέμμα παιδί των ακαδημιών της Έβερτον, ωστόσο ήταν της μοίρας του γραφτό να διακριθεί και να αναδειχθεί στο αντίπαλο «δέος» της πρώτης του ομάδας στην Λίβερπουλ.

Το 1972 γίνεται παίκτης της Ίπσουιτς Τάουν ενώ το 1976 πραγματοποίει το μεγάλο βήμα και μετακομίζει στα «σαλόνια» του Άνφιλντ.

Εκεί «σάρωσε» τα πάντα στο πέρασμα του καθώς κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα Αγγλίας, 3 Κύπελλα Πρωταθλητριών, ένα Σούπερ Καπ Ευρώπης, δύο Λίγκ Καπ και τέσσερα Σούπερ Καπ Αγγλίας ενώ σε 200 συμμετοχές στην Λίβερπουλ κατέγραψε 73 γκολ.

Έμεινε έτσι στην ιστορία του συλλόγου ως ένας από τους πολλούς «θρύλους» που πέρασαν από το Άνφιλντ.

The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with David’s family and friends.

We’re deeply saddened by the passing of David Johnson.

Η επιστροφή του στις «ρίζες» του ωστόσο φαίνεται πως ήταν αναπόφευκτη στα τελευταία της καριέρας του για τον ίδιο και το 1982 ξαναφοράει και πάλι την φανέλα της Έβερτον.

Everyone at Everton Football Club is saddened to learn of the untimely passing of David ‘Doc’ Johnson at the age of 71.

Our thoughts are with David’s family and friends at this time. 💙

— Everton (@Everton) November 23, 2022