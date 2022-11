Μια εικόνα που οι διοργανωτές του Μουντιάλ 2022 ήθελαν να αποφύγουν με κάθε τρόπο, έγινε πραγματικότητα από την πρώτη κιόλας αγωνιστική.

Οι ιθύνοντες του Μουντιάλ του Κατάρ, μιας χώρας με αρκετούς περιορισμούς για τις γυναίκες και τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, φοβόντουσαν την παρουσία των οπαδών της Βρετανίας.

Από εκεί περίμεναν ότι θα γίνουν «έκτροπα» και για το λόγο αυτό απαγόρευσαν στους οπαδούς την κατανάλωση αλκοόλ κοντά στα γήπεδα, προκειμένου να περιορίσουν τους ξέφρενους πανηγυρισμούς.

Όμως όλα τα σχέδια πήγαν στον… κουβά, καθώς μια νεαρή φίλαθλος από τη Βρετανία αποφάσισε να προχωρήσει σε μια άκρως τολμηρή -αν σκεφτεί κανείς τους νόμους που ισχύουν στο Εμιράτο- κίνηση: να αποκαλύψει το στήθος της σε δημόσια θέα.

We Muslims do not like these actions at all, and this obscene act did not happen in Qatar and will not happen https://t.co/JAuIdUMpcf pic.twitter.com/ozUXk2lJwh

— فريد فراويله (@M_Fared13) November 21, 2022