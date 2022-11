Αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ αναφέρουν πως με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουν περιέλθει σε γνώση τους, ο πύραυλος ο οποίος κατέπεσε χθες Τρίτη σε χωριό της νοτιοανατολικής Πολωνίας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο άνθρωποι ήταν αντιαεροπορικός κι εκτοξεύθηκε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για την κατάρριψη ρωσικού εισερχόμενου πυραύλου, ανέφερε μέσω Twitter ρεπόρτερ του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press.

Διαβάστε επίσης: Πολωνία: Τα σενάρια για το πυραυλικό χτύπημα – Συνεδριάζει το ΝΑΤΟ

Three U.S. officials told the @AP that preliminary assessments indicate the missile that struck Poland had been fired by Ukrainian forces at an incoming Russian missile.https://t.co/0M7UuvvjCz

— The Associated Press (@AP) November 16, 2022