Μια νέα γυναίκα στη ζωή του φαίνεται ότι έχει ο Μπραντ Πιτ. Ο σταρ του Χόλυγουντ εθεάθη να φτάνει σε συναυλία του Bono στο Λος Άντζελες συνοδευόμενος από την Ines de Ramon.

Ο 58χρονος της κρατούσε το χέρι και την τραβούσε προς το μέρος του, καθώς βρίσκονταν έξω από το Orpheum Theatre και συνομιλούσαν με τη Σίντι Κρόφορντ, τον Ράντε Γκέρμπερ, τον Σον Πεν και τη Βίβι Νέβο.

Εκτός από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει από την κοινή έξοδό τους, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τη σχέση τους.

Η νεαρή φορούσε μαύρο δερμάτινο παντελόνι και ένα cropped λευκό μπλουζάκι σε συνδυασμό με μια φωτεινή κίτρινη τσάντα Hermès και έλαμπε δίπλα στον Μπραντ Πιτ.

EXCLUSIVE: Beaming Brad Pitt, 58, gets cozy with date Ines de Ramon, 29, at Bono concert https://t.co/ytf1r07RzP

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 16, 2022