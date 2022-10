«Μαύρη» βραδιά ήταν η χθεσινή για το ισπανικό ποδόσφαιρο. Διότι, τόσο η Μπαρτσελόνα, όσο και η Ατλέτικο Μαδρίτης αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του Champions League, πριν καν καλά-καλά μπούμε στη φάση των νοκ άουτ, με την La Liga να χάνει δύο μεγάλες δυνάμεις της από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Για την Μπαρτσελόνα μάλιστα αυτός ήταν ο δεύτερος συνεχόμενος αποκλεισμός από τη φάση των ομίλων, καθώς και πέρσι η κατάληξη ήταν ακριβώς ίδια, συνεχίζοντας στο Europa League. Για τους «μπλαουγκράνα» η κατάσταση τα τελευταία χρόνια πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, καθώς από εκεί που είχε τις περισσότερες συνεχόμενες πρωτιές στους ομίλους του Champions League (2007/08 – 2019/20) πλέον δεν περνάει καν στους «16».

Η ομάδα του Τσάβι ηττήθηκε με 3-0 από την Μπάγερν στο «Καμπ Νόου» και ουσιαστικά «σφράγισε» μια ακόμη «μαύρη» σελίδα, κάτι που έχει συνηθίσει να κάνει τις τελευταίες πέντε χρονιές…

Για την Ατλέτικο Μαδρίτης, η φετινή ιστορία είναι παρόμοια. Ίδια βασικά, σε θέμα αποτελέσματος. Η ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε ήθελε μόνο νίκη απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν, ωστόσο δεν τα κατάφερε μέσα στη Μαδρίτη, μένοντας στο 2-2 το οποίο δεν ήταν και αρκετό για να έχει ελπίδες πρόκρισεις.

Έτσι, πέρα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, όλες οι άλλες τρεις ισπανικές ομάδες έχουν ήδη αποκλειστεί από τη συνέχεια του Champions League, πριν καν τελειώσει μάλιστα όλη η φάση των ομίλων, καθώς και η Σεβίλλη έχει περάσει μαθηματικά στο Europa League.

Κάτι τέτοιο είχε να συμβεί από τη σεζόν 1998/99. Τότε η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η μόνη ισπανική ομάδα που είχε προκριθεί στα νοκ άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με την Μπαρτσελόνα και την Μπιλμπάο να μένουν εκτός από τη φάση των ομίλων.

🇪🇸 For the first time since 1998, Real Madrid will be the only Spanish La Liga team in the last 16 of the UEFA Champions League.#LaLiga|#ChampionsLeague|#UCL pic.twitter.com/P7fWFsMhMA

— Champions League Stats (@alimo_philip) October 26, 2022