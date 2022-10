Ο cult DJ Might Mouse, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Matthew Ward, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σοκάροντας τους θαυμαστές και τους οικείους του.

Όπως έγινε γνωστό, ο μουσικός παραγωγός πέθανε ενώ κοιμόταν, στη βίλα του στην Ισπανία και αιτία θανάτου φέρεται να είναι το ανεύρυσμα αορτής.

Η δισκογραφική του Defected Records ανακοίνωσε τον θάνατό του χθες το βράδυ, λέγοντας ότι αφήνει πίσω τη σύντροφό του Ellen και τη μητέρα του Judy.

Ήταν πρωτοπόρος στη μουσική σκηνή της house και της disco στο Ηνωμένο Βασίλειο, από τη δεκαετία του 2000. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος DJ έκανε τη μεγάλη του επιτυχία με το Disco Circus με κομμάτια στα οποία έκανε μίξεις, δισκογραφική δουλειά που εγκωμιάστηκε από τους κριτικούς.

Δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του είχε κάνει ανάρτηση για τη νέα μουσική που αναμενόταν να κυκλοφορήσει. Επίσης, ήταν προγραμματισμένο να παίξει σε πάρτι Halloween στο Νιουκάστλ το Σάββατο.

Sending love & condolences to Matthew’s family & friends. RIP Mighty Mouse. 💔 pic.twitter.com/0i1e9L5ZaC

— Friend Within (@FriendWithin) October 25, 2022

Such sad news 💔 An amazing musical talent. RIP Mighty Mouse. https://t.co/M9OrYRwPGV

Such sad, sad news.

Another huge loss.

RIP @MightyMouseHQ 💔

I remember sharing this clip of ‘The Spirit’ – Mighty Mouse ( @Glitterbox ) v ‘BE’ – Greco & Rowetta from @wearefstvl @DefectedRecords @Kdope50 & @LouisVega

We both loved it 🙌🏽❤️ pic.twitter.com/LHFPRivBtP

— Rowetta🎙 (@Rowetta) October 25, 2022