Ανακοίνωση με την οποία ζητάει από τη FIFA τον αποκλεισμό του Ιράν από το Μουντιάλ του 2022, εξέδωσε ο πρόεδρος της Σαχτάρ, Σεργκέι Πάλκιν.

Όπως τονίζει ο ίδιος, η ασιατική χώρα συμμετέχει στους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία, μέσα από τα drones που έχει δώσει στους Ρώσους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Την ώρα που η Κυβέρνηση του Ιράν θα διασκεδάζει παρακολουθώντας την Εθνική της ομάδας να αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο, παιδιά από την Ουκρανία θα πεθαίνουν από ιρανικά drones και ιρανικούς πυραύλους. Περίπου 250 από αυτά τα drones έχουν ήδη εξαπολύσει επιθέσεις κατά ειρηνικών πόλεων στην Ουκρανία.

Κάθε ένα από αυτά παρασκευάστηκε, παραδόθηκε από τις ιρανικές αρχές, Ιρανούς κατασκευαστές και ο στρατός εκπαιδεύτηκε και διαχειρίστηκε την εκτόξευση αυτών των drones τα οποία κατέστρεψαν σπίτια, μουσεία, πανεπιστήμια, γραφεία, αθλητικές εγκαταστάσεις και παιδικές χαρές.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι σκότωσαν Ουκρανούς. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και παιδιά. Παιδιά που ονειρεύτηκαν να δουν την Εθνική τους ομάδα να αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Σαχτάρ ζητά από την FIFA και όλη τη διεθνή ποδοσφαιρική κοινότητα την αποβολή της Εθνικής ομάδας του Ιράν από το Παγκόσμιο Κύπελλο για τη συμμετοχή της συγκεκριμένης χώρας σε τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ουκρανία.

Η κενή θέση θα πρέπει να παρθεί από την Ουκρανία η οποία έχει αποδείξει ότι είναι ικανή να αγωνιστεί σε ένα παγκόσμιο κύπελλο. Παρά τις άνισες συνθήκες έπαιξαν με την καρδιά της κατά τη διάρκεια των play offs.

Αυτή η απόφαση είναι ιστορικά και αθλητικά δικαιολογημένη. Καλώ όλους να συμμετάσχουν στην πίεση στην ποδοσφαιρική γραφειοκρατία. Αρκεί να μην επαναλάβουμε τα λάθη του Μουντιάλ 2018 στη Ρωσία, κρύβοντας πίσω από την κενή θέση για την απολιτικότητα του αθλητισμού.

Η διευκόλυνση της συμμετοχής τρομοκρατών στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι πολιτική. Είναι καιρός να μπει ένα τέλος σε μια τέτοια πολιτική».

💬 «Ukraine should be at the World Cup. Iran deserves no place there!»

📝 Statement by #Shakhtar CEO Sergei Palkin ⬇️ pic.twitter.com/JhVk1GUVWo

— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) October 24, 2022