Δείτε σχετικά tweet:

Την πρώτη τους νίκη πέτυχαν οι Ντάλας Μάβερικς την φετινή σεζόν στο ΝΒΑ το Σάββατο απέναντι στους Μέμφις Γκρίζλις, τους οποίους και συνέτριψαν με σκορ 137-96.

Χρόνο συμμετοχής πήρε και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος «άρπαξε» την ευκαιρία και παρά τις φήμες τον τελευταίο καιρό γύρω από το όνομα του που τον ήθελαν εκτός ομάδας είχε μια πολύ καλή παρουσία.

Συγκεκριμένα, ο ομογενής γκαρντ αγωνίστηκε για 4:17 λεπτά στην αναμέτρηση σημειώνοντας 9 πόντους με 3/3 δίποντα, 1/1 τρίποντο ενώ πήρε και 2 ριμπάουντ. Η εμφάνιση του πρώην ερυθρόλευκου ενθουσίασε τον κόσμο των Μάβς, τόσο στο γήπεδο, αλλά και στα social media.

Ο Ντόρσεϊ που έκανε το ντεμπούτο του για φέτος στο ΝΒΑ, είναι ήδη ένας από τους αγαπημένους παίκτες του κοινού στο Ντάλας, παρότι έχει αγωνιστεί μόλις 4:17′, ενώ στο Twitter επικράτησε «τρέλα» με τους οπαδούς να τονίζουν ότι πρέπει να παίζει πολύ παραπάνω και να «φάει» από τα λεπτά του Τιμ Χάρνταγουεϊ.

Δείτε μερικά σχετικά tweet:

don’t we just take Tim Hardaway Jr.’s minutes and give them to Tyler Dorsey pic.twitter.com/XhJN5DL3f6

— jrice (@jrice_too_nice) October 23, 2022

Tyler Dorsey gettin buckets out there… — 👻 Spookfan Numma Juan 🎃 aka Zerxes Goblin-King (@Horrid_Bear) October 23, 2022

Tyler Dorsey is a shooter shooter — Tushar Agrawal (@sherlot21) October 23, 2022

Tyler Dorsey ended that one strong, albeit garbage time he’s looked solid since that second preseason game — Mainstream Mavs Podcast (@Mainstream_Mavs) October 23, 2022

Is Tyler Dorsey the best shooter in the league? — Bibs (@BibsCorner) October 23, 2022

garbage time king Tyler Dorsey going off🔥🔥 — WA (5-2) (1-1) (@LukaStepBck77) October 23, 2022

Some good minutes from Tyler Dorsey — Juan Valle (@jayval41) October 23, 2022

What’d you like what didn’t you — r/Wavericks (@redditmavericks) October 23, 2022

Tyler Dorsey can fill it up — Nick Fusaro (@Dirks_Digglers) October 23, 2022