«Ναι» στην ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ είπε και η Ουγγαρία, με την κυβέρνηση να υποβάλει τα έγγραφα επικύρωσης στην Εθνοσυνέλευση, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους κυβερνητικός αξιωματούχος το Σάββατο.

Σύμφωνα με το Politico, ο επικεφαλής του επιτελείου του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, Gergely Gulyás, ανέφερε ότι η χώρα του θα επικυρώσει την επέκταση του ΝΑΤΟ και την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας, το αργότερο μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο εάν το ΝΑΤΟ θα γινόταν ισχυρότερο με την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στη Συμμαχία, ο Gulyás απάντησε ότι το ελπίζει.

Πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να συζητηθεί εάν η επέκταση είναι προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας της Ουγγαρίας, αλλά είπε ότι αυτό είναι άσχετο τώρα, σύμφωνα με ουγγρικά δημοσιεύματα.

Έτσι, φαίνεται πως μόνο η Τουρκία έμεινε πλέον ως η μόνη χώρα που βάζει «φρένο» στην ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.

Η Ουγγαρία και η Τουρκία είναι οι μόνες χώρες του ΝΑΤΟ που δεν είχαν ακόμη επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στη Συμμαχία – μια διαδικασία που ξεκίνησε λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο.

