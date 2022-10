Μια 15χρονη μαθήτρια πέθανε την περασμένη εβδομάδα αφού ξυλοκοπήθηκε από τις δυνάμεις της τάξης σε επιδρομή στο σχολείο της, σύμφωνα με συνδικάτο εκπαιδευτικών στο Ιράν, το οποίο ζήτησε από τις αρχές να σταματήσουν να σκοτώνουν «αθώους» διαδηλωτές.

Η Ασρά Παναχί πέθανε στις 13 Οκτωβρίου, μετά «την επίθεση αστυνομικών με πολιτικά» στο σχολείο της, το Λύκειο Σαχέντ, στην Αρνταμπίλ, πόλη που βρίσκεται στο βορειοδυτικό Ιράν, αναφέρει το Συμβούλιο Συντονισμού Συνδικάτων Εκπαιδευτικών.

Οι μαθήτριες βγήκαν από το σχολείο για μια «ιδεολογική εκδήλωση» που διοργανώθηκε σε μέρος που είναι γνωστό για την πραγματοποίηση διαδηλώσεων μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί.

Η Αμινί, μια 22χρονη Ιρανή κουρδικής καταγωγής, πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες μετά την σύλληψή της από την αστυνομία ηθών στην Τεχεράνη για παραβίαση, σύμφωνα με τις αρχές, του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τις γυναίκες.

Ορισμένες από τις μαθήτριες που «φώναξαν συνθήματα κατά των διακρίσεων και των ανισοτήτων» έπεσαν «θύμα βίας και προσβολών από γυναίκες καλυμμένες με μαντίλες και ντυμένες με πολιτικά», σύμφωνα με ανακοίνωση που έδωσε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα το συνδικάτο.

Iranian authorities have launched school raids in response to ongoing protests.

16-year-old Asra Panahi died after security forces raided her high school in Ardabil on 10/13 and beat her to death for not singing ‘Salute Commander.’ Horrific. #MahsaAmini https://t.co/BshpFM811J pic.twitter.com/3nnI1MvDTD

— Holly Dagres (@hdagres) October 20, 2022