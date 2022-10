Την αποστολή για το πολύ σημαντικό παιχνίδι στο Μπακού με την Καραμπάγκ για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Europa League ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός.

Όπως αναμενόταν ο Μίτσελ αποφάσισε να προχωρήσει σε εκπλήξεις. Μέσα βρίσκεται κανονικά ο Σίμε Βρσάλικο, παρότι ο Κροάτης δεν αγωνίστηκε καθόλου απέναντι στον ΟΦΗ. Και μάλιστα ο έμπειρος μπακ δεν αποκλείεται να ξεκινήσει και βασικός στο Μπακού.

Στο Αζερμπαϊτζάν θα δώσει το «παρών» και ο Ντόι όπως έκανε και στο Ηράκλειο. Πέρα από τον νεαρό αμυντικό μέσο, στην αποστολή βρίσκονται και οι Σαπουντζής και Καλογερόπουλος, με τον Ισπανό να δείχνει εμπιστοσύνη στα παιδιά του συλλόγου.

Από εκεί και πέρα, κανονικά θα ταξιδέψει και ο Σισέ, ενώ εκτός βρίσκεται φυσικά ο Άβιλα ο οποίος θα απουσιάσει για περίπου δέκα ημέρες.

Ο Ολυμπιακός αναμετράται την Πέμπτη (13/10, 19.45) με την Καραμπάγκ στο Μπακού, για την 4η αγωνιστική των ομίλων UEFA Europa League.

Μετά την προπόνηση της Τρίτης (11/10), που έγινε στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, ο προπονητής κ. Μίτσελ ανακοίνωσε την αποστολή, η οποία αποτελείται από τους εξής παίκτες:

Ουσεϊνού Μπα, Μπουχαλάκης, Μπόουλερ, Σισέ, Ινμπομ Χουάνγκ, Καλογερόπουλος, Αμπουμπακάρ Καμαρά, Κούντε, Εμβιλά, Μαρσέλο, Μασούρας, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Παπαδούδης, Πασχαλάκης, Μπιέλ, Γκάρι Ροντρίγκες, Σαπουντζής, Παπασταθόπουλος, Τζολάκης, Ουί Τζο Χουάνγκ, Βαλμπουενά, Βρουσάι, Βρσάλικο.

