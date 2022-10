Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανακοίνωσε σε ανάλυσή του ότι δύο από τις τέσσερις λωρίδες του οδοστρώματος της γέφυρας του Κερτς (ή της Κριμαίας) κατέρρευσαν σε πολλά σημεία, σε μήκος 250 μέτρων, κάνοντας λόγο για σημαντικό στρατιωτικό αντίκτυπο από την έκρηξη, και για περιστατικό που θα «αγγίξει» τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το υπουργείο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η έκταση της ζημιάς στη σιδηροδρομική διάβαση της γέφυρας δεν είναι ξεκάθαρη, αλλά «οποιαδήποτε σοβαρή διαταραχή στη χωρητικότητά της θα έχει πολύ πιθανόν σημαντικό αντίκτυπο στην ήδη δύσκολη ικανότητα της Ρωσίας να διατηρήσει τις δυνάμεις της στη νότια Ουκρανία».

«Η σιδηροδρομική διάβαση έπαιξε βασικό ρόλο στη μετακίνηση βαρέων στρατιωτικών οχημάτων στο νότιο μέτωπο (της Ουκρανίας) κατά τη διάρκεια της εισβολής» τονίζεται.

Όπως εκτιμά το Λονδίνο «αυτό το περιστατικό πιθανότατα θα αγγίξει ιδιαίτερα τον πρόεδρο Πούτιν· ήρθε λίγες ώρες μετά τα 70ά του γενέθλια, ο ίδιος υποστήριξε προσωπικά και εγκαινίασε τη γέφυρα, και ανάδοχος κατασκευής της ήταν ο παιδικός του φίλος, ο Αρκάντι Ρότενμπεργκ».

