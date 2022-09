Μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο βρίσκεται τις τελευταίες ώρες το γαλλικό ποδόσφαιρο και η γαλλική ομοσπονδία συγκεκριμένα, μετά από ένα δημοσίευμα «βόμβα» του δημοσιογράφου Ρομέν Μολίνα, ο οποίος έκανε πολύ μεγάλες αποκαλύψεις.

Το γαλλικό μέσο «So Foot» είχε αποκαλύψει πριν από μερικές εβδομάδες πως ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Νοέλ Λε Γρετ, έστελνε σε γυναίκες υπαλλήλους μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου, με τον Μολίνα να σχολιάζει πως η υπόθεση έχει πολύ περισσότερο βάθος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται, από τη δεκαετία του 1980 έχει δημιουργηθεί ένας μακροσκελής κατάλογος γεμάτος από καταγγελίες σεξουαλικής φύσεως που βαραίνουν ακράδαντα την γαλλική Ομοσπονδία.

Όπως φαίνεται στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται υποθέσεις εκβιασμών, σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης προς ανήλικους παίκτες (αγόρια και κορίτσια) προπονητές, σκάουτερς, μάνατζερς, καθώς και κορυφαία στελέχη που εργάζονται στη Ligue 1 να είναι μπλεγμένοι στην υπόθεση.

Η μεγάλη αποκάλυψη του δημοσιογράφου είναι πως κορυφαία κλαμπ της Γαλλίας, όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, η Λυών και η Τρουά, συγκάλυπταν αυτά τα σκάνδαλα και αγνοούσαν τις καταγγελίες.

Ο αθλητικός σύμβουλος του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, τόνισε: «Η FFF δεν απευθύνθηκε ποτέ σε εμάς για τέτοιου είδους υποθέσεις. Ούτε μίλησαν με τον υπουργό Αθλητισμού. Η σοβαρότητα των γεγονότων θα έπρεπε να είχε ληφθεί σοβαρά υπόψη».

Here we go ! 40 ans d’abus couverts à la FFF : https://t.co/QhbzWZ615b

Agression sexuelle/harcèlement/violence sur mineurs, chantage sexuel sur arbitres hommes et joueuses, agression sexuelle/harcèlement par des dirigeants : plus de 10 cas sont répertoriés

