ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΪΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΥΙΟ ΤΗΣ -Δεν νομίζεις,Τζένη,πως ο χρόνος που από τη δουλειά σου σου περισσεύει δεν επαρκεί να χαρείς τον γυιό σου; -Είναι αλήθεια αυτό.Όταν ο Κωνσταντίνος ήταν πιο μικρός,ήταν πιο εύκολο να μένω μακρυά του.Τώρα όμως που μεγάλωσε κάπως και καταλαβαίνει,αυτό δεν είναι διόλου εύκολο.Τώρα όμως είμαι αποφασισμένη να μη του στερώ τη μητέρα του.Όλο το πρωινό θα είναι αφιερωμένο σ’αυτόν.Θα τον παίρνω και θα τον πηγαίνω περίπατο ως το μεσημέρι. (Από το περιοδικό ΡΟΜΑΝΤΣΟ σε συνέντευξη με την Κική Σεγδίτσα.) #tzenikarezi#τζενηκαρεζη