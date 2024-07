Το ζήτημα του υπερτουρισμού στη Σαντορίνη αγγίζει σε δημοσίευμά του το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο την χαρακτηρίζει ως «το νησί του Instagram».

«Μία από τις πιο διαχρονικές εικόνες του καλοκαιρινού ταξιδιωτικού brand της Ελλάδας είναι το παγκοσμίου φήμης ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη, πλαισιωμένο από γαλάζιους θόλους εκκλησιών σε έναν οδοντωτό βράχο ψηλά πάνω από μια ηφαιστειακή καλντέρα.

»Η ουρά ωστόσο για να φτάσετε στο σημείο θέασης στο χωριό στην κορυφή του βράχου της Οίας μπορεί να διαρκέσει περισσότερα από 20 λεπτά» αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο.

«Πρέπει να βάλουμε όρια αν δεν θέλουμε να βυθιστούμε στον υπερτουρισμό», δήλωσε ο δήμαρχος της Σαντορίνης Νίκος Ζώρζος.

Greece’s ‘Instagram island’ Santorini nears saturation point.

Around 3.4 million visitors went to the island of just 15,500 residents last year. «We need to set limits if we don’t want to sink under overtourism,» Santorini’s mayor sayshttps://t.co/OJW3UG0Wgo pic.twitter.com/cO6buLHCsk

— AFP News Agency (@AFP) July 26, 2024