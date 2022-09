Λίγο πριν την έκτακτη συνεδρίαση της ΕΕ την Παρασκευή, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε τους άξονες που θα κινηθούν οι προτάσεις της Κομισιόν. Ανάμεσα στα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι και το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού φυσικού αερίου, με τον ρώσο πρόεδρο να προειδοποιεί σήμερα εκ νέου ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε πλήρη διακοπή των ροών.

Ειδικότερα η επικεφαλής της Κομισιόν ανακοίνωσε τα πέντε μέτρα που καλείται να υιοθετήσει η ΕΕ ως εξής:

Russia is manipulating our energy markets and we are confronted with astronomic prices.

So we will table measures to protect vulnerable consumers and businesses.

We have the economic strength, the political will and unity to keep the upper hand.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 7, 2022