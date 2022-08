Σε νεότερη σημερινή του δήλωση για τον εγκλωβισμό μεταναστών σε νησίδα στον Έβρο ο υπουργός Μετανάστευσης Νότης Μηταράκης ουσιαστικά δηλώνει αναρμόδιος καθώς επιμένει στη χτεσινή του τοποθέτηση ότι πρόκειται για «σημείο εκτός ελληνικής επικράτειας».

Μάλιστα ο κ. Μηταράκης παραπέμπει στις ανακοινώσεις της Αστυνομίας ότι δεν εντοπίστηκε ανθρώπινη παρουσία και πως η Ελληνική Αστυνομία προέβη σε δύο ενημερώσεις των Τουρκικών αρχών.

Αναλυτικά η δήλωση – ανάρτηση του Νότη Μηταράκη στο twitter έχει ως εξής: «Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία για #εβρος έκανε αλλεπάλληλες έρευνες, καθώς και με κάθε πρόσφορο τεχνικό μέσο, χωρίς να εντοπιστεί ανθρώπινη παρουσία. Επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για σημείο εκτός ελληνικής επικράτειας. Άμεσα η ΕΛΑΣ προέβη σε δυο ενημερώσεις των Τουρκικών αρχών».

Στη συνέχεια ο κ. Μηταράκης έκανε την ίδια δήλωση – ανάρτηση και στα αγγλικά.

As announced by @hellenicpolice regarding #Evros, we conducted repeated searches, with suitable technical means, without detecting any human presence in the islet. It has been confirmed that this is a point outside Greek territory so immediately we notified Turkish authorities.

