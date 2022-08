Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται ο διάσημος συγγραφέας Σαλμάν Ρούσντι, μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε νωρίτερα σήμερα την ώρα που ετοιμαζόταν να εκφωνήσει ομιλία σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη.

Το πρακτορείο Reuters μεταδίδει ότι ο Ρούσντι βρίσκεται στο χειρουργείο, επικαλούμενο εκπρόσωπο του 75χρονου συγγραφέα.

Ένας άνδρας όρμησε στη σκηνή την ώρα που ο Ρούσντι ετοιμαζόταν να εκφωνήσει ομιλία για την καλλιτεχνική ελευθερία και μαχαίρωσε στον λαιμό τον 75χρονο συγγραφέα, ο οποίος σωριάστηκε στο πάτωμα. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό και συνελήφθη. Ο Σαλμάν Ρούσντι διακομίστηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο.

