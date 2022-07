Η σεζόν της Euroleague ολοκληρώθηκε το Μάιο με την κατάκτηση του τροπαίου από την Εφές και οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στη νέα διοργάνωση έχουν ήδη πραγματοποιήσει τις περισσότερες από τις κινήσεις τους, με ορισμένες από αυτές να προκαλούν αρκετή αίσθηση.

Το καλοκαίρι φέτος στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση αλλάζει τα πάντα σε όλα τα επίπεδα, τόσο σε διοικητικό όσο και μεταγραφικό επίπεδο. Οι περισσότερες μεταγραφές που έχουν γίνει είναι κινήσεις ουσίας, παρόλα αυτά δεν λείπουν και αυτές που εντυπωσιάζουν.

Για αυτό τον λόγο To10 παρουσιάζει τις καλύτερες μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Από την «βόμβα» Κλάιμπερν που πυροδότησε η Εφές, μέχρι τις πανέξυπνες κινήσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού…

Ολυμπιακός: Τζόελ Μπολομπόι

Οι ερυθρόλευκοι πραγματοποίησαν μια ονειρική σεζόν πέρυσι, φτάνοντας μια ανάσα από τον τελικό της Euroleague, ενώ ανέκτησαν τα εγχώρια σκήπτρα κατακτώντας το νταμπλ.

Ήταν εξ’ αρχής φανερό πως ο Ολυμπιακός χρειαζόταν ορισμένες προσθήκες σε θέσεις κλειδιά για να παρουσιαστεί του χρόνου ακόμα πιο δυνατός.

Αυτό λοιπόν και έγινε με την απόκτηση του Τζόελ Μπολομπόι. Ο 28χρονος ,γεννημένος στο Ντόνετσκ, σέντερ αποτέλεσε την επιλογή του Γιώργου Μπαρτζώκα για να αντικαταστήσει τον Χασάν Μάρτιν και να γίνει ο παρτενέρ το Μουσταφά Φαλ στη θέση «5».

Ολυμπιακός: Αϊζάια Κάνααν

Μια περίπτωση παίκτη που απασχόλησε όσο λίγες όσους ασχολούνται με τις μεταγραφές στο κορυφαίο επίπεδο μπάσκετ στην Ευρώπη ήταν αναμφίβολα αυτή του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο ομογενής γκαρντ όντας από τους πιο καθοριστικούς στην εντυπωσιακή πορεία του Ολυμπιακού ήταν δεδομένο πως θα τράβαγε πάνω του αρκετά βλέμματα. Εν τέλει και σε συνδυασμό με την επιθυμία του να αγωνιστεί ξανά στο NBA αποχώρησε από το ερυθρόλευκο ρόστερ και μοιραία έμεινε ένα κενό στο «1» που έπρεπε να καλυφθεί ποιοτικά. Και αυτό έγινε. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάνει δικό του τον Αϊζάια Κανάαν, Αμερικανό με θητεία στο NBA, με πολύ καλά ποσοστά στο τρίποντο. Πέρυσι αγωνίστηκε στην Ούνιξ Καζάν, ενώ λόγω του πολέμου ολοκλήρωσε τη χρονιά στη Γαλατασαράι.

Παναθηναϊκός: Πάρις Λι

Ο Παναθηναϊκός ήταν «υποχρεωμένος» να βγάλει αντίδραση μετά και την περσινή σεζόν η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως και καταστροφική για τους «πράσινους».

Πριν ακόμα ανακοινωθεί ως νέος προπονητής της ομάδας ο Ντέγιαν Ράντονιτς, η διοίκηση του Παναθηναϊκού είχε έρθει σε συμφωνία με τον Πάρις Λι, ο οποίος άφησε το Μονακό για να ενσωματωθεί στο ρόστερ του «εξάστερου».

Ο Λι πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις με τη φανέλα των Μονεγάσκων φτάνοντας μέχρι τα play off, όπου και αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό, όντας από τους καθοριστικούς και ένας από τουςε κυριότερους λόγους που η σειρά έφτασε στα 5 παιχνίδια.

Την ώρα που γράφονται τα παραπάνω ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά και στην επίτευξη ακόμα μίας σπουδαίας μεταγραφής με τον Μάριους Γκριγκόνις.

Αναντολού Εφές: Γουίλ Κλάιμπερν

Οι back to back πρωταθλητές Ευρώπης σπατάλησαν λίγο χρόνο σε χαρές και πανηγύρια, καθώς στις αρχές Ιουνίου ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γουίλ Κλάιμπερν.

Ο Αμερικανός φόργουορντ λίγο μετά τη λύση του συμβολαίου του με την ΤΣΣΚΑ, υπέγραψε στους Τούρκους για δύο χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Κλάιμπερν αγωνίστηκε σε 20 ματς της EuroLeague έχοντας κατά μέσο όρο 14.9 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ, ενώ αντίστοιχα είχε 13.3 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 1.8 τελικές πάσες σε 26 αναμετρήσεις της VTB League.

Μπαρτσελόνα: Γιαν Βέσελι

O 32χρονος σέντερ αποχώρησε από την Κωνσταντινούπολη και τη Φενέρμπαχτσε μετά από οκτώ χρόνια.

Κατά την παρουσία του στην Τουρκία ήταν από τα βασικότερα κομμάτια του ρόστερ, ενώ με την φανέλα της Φενέρ κατέκτησε την Euroleague το 2017, τέσσερα πρωταθλήματα και τρία κύπελλα Τουρκίας.

Με την προσθήκη αυτή η Μπαρτσελόνα τάραξε τα νερά στον ευρωπαϊκό χάρτη προσθέτοντας στο δυναμικό της έναν παίκτη πρώτης κλάσης, με αυτό να είναι μόνο η αρχή.

Μπαρτσελόνα: Τόμας Σατοράνσκι

Μετά την αποχώρησή του από τη Βαρκελώνη το 2016 ο Τόμας Σατοράνσκι δοκιμάστηκε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και το NBA αγωνιζόμενος σε Γουίζαρντς, Μπουλς, Πέλικανς και Σπερς.

Ο Τσέχος γκαρντ στην πρώτη του θητεία στους «μπλαουγκράνα» μέτρησε 150 συμμετοχές, σε πρωτάθλημα Ισπανίας, EuroLeague, Κύπελλο, Σούπερ Καπ και Καταλανική Λίγκα. Η τροπαιοθήκη του έχει 1 Σούπερ Καπ και δύο Καταλανικές Λίγκες.

Μετά τη δεύτερη συνεχόμενη αποτυχημένη παρουσία σε Final 4, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και η διοίκηση της ομάδας δείχνουν αποφασισμένοι να δυναμώσουν κι άλλο το ρόστερ τους με στόχο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου της Euroleague.

Βιλερμπάν: Νάντο Ντε Κολό

Σαν βόμβα έσκασε η είδηση πως ο Γάλλος Γκαρντ συμφώνησε με την ομάδα της πατρίδας του να συνεχίσει την καριέρα του εκεί.

Την ανακοίνωση έκανε ο ιδιοκτήτης της Βιλερμπάν και θρύλος του NBA και του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Τόνι Πάρκερ μέσα από το twitter.

Ο Ντε Κολό από το 2019 βρισκόταν στην Φενέρμπαχτσε ενώ έχει κατακτήσει δύο Euroleague με την ΤΣΣΚΑ και έχει αναδειχθεί MVP της διοργάνωσης και του FINAL 4 το 2016.

Merci @NandoDeColo d’avoir cru en notre projet. On rentre dans une nouvelle ère.. En 2013, on a gagné ensemble le 1er titre de champions d’Europe de l’histoire de l’équipe de France. En 2023, j’espère qu’on pourra remporter le premier titre euroleague de l’histoire avec l’ASVEL.

Αρμάνι Μιλάνο: Μπράντον Ντέιβις

Ο Μπράντον Ντέιβις αποχαιρέτησε την Μπαρτσελόνα και επέλεξε το Μιλάνο και την ομάδα του Τζιόρτζιο Αρμάνι για να συνεχίσει την καριέρα του.

Έτσι η Ιταλική ομάδα πρόσθεσε ένα πολύ σημαντικό όπλο στην frontline της και ακόμα έναν ποιοτικό παίκτη στη διάθεση του Έτορε Μεσίνα.

Τη σεζόν που πέρασε, είχε 9.9 πόντους, 3.7 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ και 10.3 στην αξιολόγηση με το σύνολο του Σάρας Γιασικεβίτσιους, με το οποίο έφτασε μέχρι τον ημιτελικό της Euroleague, εκεί όπου αποκλείστηκε από τη Ρεάλ στον ισπανικό εμφύλιο.

📝 Brandon Davies all’Olimpia: «Felice di essere qui, non vedo l’ora di cominciare» ➡ https://t.co/oaoWD6bx46

📝 Brandon Davies is coming to Olimpia: «Excited to be here, I can’t wait to start» ➡ https://t.co/9a179SBCib

⚪🔴#insieme #WelcomeBrandon @Brandon_Davies0 pic.twitter.com/zoeAhFs9lr

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) June 24, 2022