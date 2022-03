«Η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη σαν φάρσα».

Η γνωστή ρήση του Καρλ Μαρξ μάλλον δεν ισχύει στην εποχή μας και, πλέον επιβεβαιώνεται πάντα σαν... τραγωδία.

Ο λόγος για τον ηθοποιό Γουίλ Σμιθ, ο οποίος κατά την διάρκεια της τελετής των Όσκαρ, στην οποία τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή για την Ουκρανία, χτύπησε τον επίσης ηθοποιό Κρις Ροκ ο οποίος είχε ανέβει στην σκηνή για να παρουσιάσει το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.

Ο Ροκ (μάλλον) αυτοσχεδίασε, κάνοντας ένα αστείο για το ξυρισμένο κεφάλι της Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ, συζύγου του Γουίλ Σμιθ. Συγκεκριμένα, είπε ότι ανυπομονεί να δει την Σμιθ στο sequel του G.I. Jane, μιας ταινίας του Ρίντλεϊ Σκοτ, όπου η Ντέμι Μουρ εμφανιζόταν επίσης με ξυρισμένο κεφάλι.

Η διαφορά είναι ότι η Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ πάσχει από αλωπεκία. Δεν ξέρουμε αν ο Κρις Ροκ γνώριζε τη συγκεκριμένη πληροφορία που κάνει το αστείο ακόμα πιο κακόγουστο. Σίγουρα , όμως, δεν μπορούσε να γνωρίζει αυτό που θα ακολουθούσε.

Ο Γουιλ Σμιθ σηκώθηκε έξαλλος, ανέβηκε στη σκηνή, θυμήθηκε τις προπονήσεις του για το Ali του Μάικλ Μαν και χτύπησε τον έκπληκτο Κρις Ροκ. Στη συνέχεια κατέβηκε στη θέση του κι άρχισε να φωνάζει στον Κρις Ροκ «να μην ξαναπιάσει το όνομα της γυναίκας του στο γ******* στόμα του.»

Here’s the moment Chris Rock made a «G.I. Jane 2» joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, «Leave my wife’s name out of your f–king mouth.» #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL

— Variety (@Variety) March 28, 2022