Έξω φρενών έγινε ο Λουίς Φαν Χάαλ, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Ολλανδίας να ρίχνει τα «πυρά» του κατά της FIFA. Ο πολύπειρος τεχνικός χρησιμοποίησε «σκληρή» γλώσσα, όταν ρωτήθηκε για την επιλογή της της παγκόσμιας συνομοσπονδίας να αναθέσει το Μουντιάλ στο Κατάρ.

Συγκεκριμένα, ο εκλέκτορας των Οράνιε δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Είναι γελοίο ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο διεξάγεται στο Κατάρ. Η FIFA λέει ότι θέλει να ‘’ αναπτύξει το ποδόσφαιρο στο Κατάρ’’. Ε λοιπόν, αυτά είναι μα@@@@@. Το κάνει μόνο για τα λεφτά και τα εμπορικά της συμφέροντα. Αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που έχει σημασία για τη FIFA»

Θυμίζεται ότι η εθνική Ολλανδίας έχει εξασφαλίσει ήδη την παρουσία της στην τελική φάση μέσω των προκριματικών.

Louis Van Gaal doesn’t hold back his thoughts on his Dutch side playing the World Cup in Qatar pic.twitter.com/gfUZswGxCc

— FootballJOE (@FootballJOE) March 21, 2022