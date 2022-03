Φωτιά έχει πάρει η Premier League το τελευταίο διήμερο. Μετά την γκέλα της Μάντσεστερ Σίτι στο Λονδίνο απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, η Λίβερπουλ έφυγε με το διπλό από την πρωτεύουσα και το «Έμιρεϊτς», επικρατώντας της Άρσεναλ με 2-0.

Έτσι, η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ κατάφερε να μειώσει τη διαφορά της από την κορυφή στον πόντο και να μετατρέψει το -13 του Γενάρη σε -1.

Οι Κόκκινοι είναι on fire τις τελευταίες εβδομάδες και πηγαίνουν από νίκη σε νίκη, με τον Πεπ Γκουαρντιόλα πλέον να νιώθει την… καυτή ανάσα του Γιούργκεν Κλοπ.

Ένα δίδυμο το οποίο κυριαρχεί ολοκληρωτικά τα τελευταία χρόνια στην Premier League.

Σίτι και Λίβερπουλ κάνουν… πλάκα στις υπόλοιπες ομάδες και έχουν ανεβάσει σε τεράστιο βαθμό το επίπεδο δυσκολίας, καθώς από το 2018 μέχρι και σήμερα οι δυο τους έχουν τους περισσότερους βαθμούς στο πρωτάθλημα, με τη διαφορά από τους υπόλοιπους να… ζαλίζει.

Και μάλιστα, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι τόσο μεγάλος, που στη συνολική βαθμολογία από το 2018 έως και σήμερα η διαφορά τους είναι στον πόντο.

Από τη σεζόν 2018/19 η Μάντσεστερ Σίτι έχει συγκεντρώσει συνολικά 335 βαθμούς.

Στο ίδιο διάστημα η Λίβερπουλ του Κλοπ έχει καταφέρει να «μαζέψει» μόλις ένα βαθμό λιγότερο, και συγκεκριμένα 334.

Οι Πολίτες ωστόσο έχουν κατακτήσει δύο κούπες από τότε, σε αντίθεση με τη Λίβερπουλ, που έχει κατακτήσει μία φορά το πρωτάθλημα.

Most points won in the Premier League since the start of the 2018/19 season:

◉ 335 – Man City 🏆🏆

◎ 334 – Liverpool 🏆

ONE. POINT. GAP.

— Squawka Football (@Squawka) March 16, 2022