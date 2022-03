Το θανατηφόρο πολλαπλό πυραυλικό πλήγμα της Ρωσίας στη στρατιωτική βάση της Ουκρανίας στο Γιαβόροβ, περίπου 10 χλμ από τα σύνορα με την Πολωνία, ήταν σαφώς σχεδιασμένο να στείλει ένα μήνυμα.

Όχι μόνο οι ρωσικές δυνάμεις μπορούν να χτυπήσουν τα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας -σκοτώνοντας τουλάχιστον 35 ανθρώπους κοντά στο σημείο όπου θα περάσουν όπλα που στέλνει η Δύση στη χώρα- αλλά το Κρεμλίνο δεν ενδιαφέρεται αν εκεί εκπαιδεύονταν αμερικανοί ή άλλοι εθελοντές μαχητές.

Μια ημέρα νωρίτερα, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριαμπκόφ, είχε δηλώσει ότι ο στρατός της θα αντιμετωπίσει τις αποστολές όπλων στην Ουκρανία από χώρες του ΝΑΤΟ ως «νόμιμους στόχους».

Η εγκατάσταση, γνωστή ως τοποθεσία όπου οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ εκπαίδευσαν Ουκρανούς τα χρόνια πριν από την έναρξη του πολέμου, βρίσκεται κοντά στην πιο άμεση διαδρομή μεταξύ του αεροδρομίου του Ρζέσοφ, όπου μεταφέρονται δυτικά όπλα, και της πόλης Λβιβ.

Είναι ένα μέρος όπου φέρεται να συγκεντρώνονται ξένοι εθελοντές, καθώς ξεκινούν την εκπαίδευσή τους με τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Αλλά ακόμη και αν η βάση δεν χρησιμοποιείται, πρόκειται για τοποθεσία που αντιμετωπίζεται από καιρό με καχυποψία από τη Ρωσία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Guardian, υπάρχουν σημαντικά όρια στη ρωσική επίθεση. Ενώ η εγγύτητα των θανατηφόρων πυραυλικών επιθέσεων στα σύνορα του ΝΑΤΟ μπορεί να εγείρει ανησυχία, οι ΗΠΑ και άλλοι σύμμαχοι έχουν λάβει μέτρα για να ενισχύσουν και να προστατεύσουν την αεράμυνα της Πολωνίας.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, ανακοίνωσε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ότι δύο αμερικανικές συστοιχίες πυραύλων Patriot μεταφέρθηκαν στην Πολωνία, στο αεροδρόμιο Ρζέσοφ. Βρετανικές στρατιωτικές πηγές αναφέρουν ότι ένα συνοδευτικό σύστημα, το μεσαίου βεληνεκούς Sky Sabre -που βρίσκεται ήδη στη χώρα μετά από πρόσφατες ασκήσεις- ενδέχεται να τοποθετηθεί σύντομα δίπλα τους.

Παρά τη ρητορική του Ριαμπκόφ, μια άμεση ρωσική επίθεση σε χώρα του ΝΑΤΟ -με την άμυνά της πρόσφατα ενισχυμένη- θα ήταν απίθανη σε κάθε περίπτωση, και κυρίως λόγω του γεγονότος ότι οι δυνάμεις της Μόσχας μάχονται χάνοντας άνδρες και εξοπλισμό κατά την επίθεσή τους στην Ουκρανία.

Η παρουσία των συστοιχιών Patriot έχει σχεδιαστεί για να διαβεβαιώσει πως θα είναι δυνατή η αναχαίτιση τυχόν «αδέσποτων» πυραύλων που εισέρχονται στον πολωνικό εναέριο χώρο, καθώς η ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας πλησιάζει στα δυτικά της χώρας.

Η Ρουμανία, μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ που συνορεύει με την Ουκρανία, διαθέτει ήδη το δικό της σύστημα Patriot, ενώ η Γερμανία και η Ολλανδία δήλωσαν πριν από λίγες ημέρες ότι θα επανατοποθετήσουν ένα από τα δικά τους σε μια άλλη συνοριακή χώρα, τη Σλοβακία.

Όσον αφορά στην προμήθεια δυτικών όπλων στην Ουκρανία, οι ειδικοί εκτιμούν ότι είναι απίθανο να περιοριστεί από μία μόνο επίθεση, ακόμη και τόσο θανατηφόρα όσο αυτή του πρωινού της Κυριακής. Τα πολωνο-ουκρανικά σύνορα έχουν μήκος μεγαλύτερο από 300 μίλια και λαμβάνονται μέτρα για την απόκρυψη των προμηθειών.

Δεν είναι ρεαλιστικά δυνατό να περιοριστεί ή να απαγορευτεί η διακίνηση των όπλων λόγω περιοδικών αεροπορικών επιδρομών, καθώς οι επιλογές είναι αρκετές. Αυτό θα συμβεί μόνο όταν οι δυνάμεις της Μόσχας κυριαρχούν στην περιοχή. Προς το παρόν, τα ρωσικά χερσαία στρατεύματα, που επικεντρώνονται στο Κίεβο και τις πόλεις της ανατολικής πλευράς, απέχουν πολύ από το Λβιβ και τα δυτικά σύνορα.

Ο Nick Reynolds, ειδικός στον χερσαίο πόλεμο, δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα: «(Ο Βλαντιμίρ) Πούτιν θα δυσκολευτεί να εμποδίσει τις προμήθειες όπλων στη δυτική Ουκρανία, αλλά έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να περικυκλώσει και έτσι να αποκόψει το Κίεβο, καθώς και να αποκόψει διαδρόμους κατά μήκος του ποταμού Δνείπερου. Αλλά αυτό θα πάρει χρόνο».

New footage from #Yavoriv International ‘Peacekeeping’ and Security Centre (IPSC) and Military Range in #Lviv region, 25 km from border with Poland, used by western instructors, which was hit by #Russian missiles earlier this day.

Commenter: ‘holy f*ck!»#Ukraine pic.twitter.com/4benEoP5Wz

— White Swan (@SDyorin) March 13, 2022