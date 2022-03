Μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία για 19η ημέρα, με τους νεκρούς πολίτες να αυξάνονται, ενώ συγκλονίζουν οι εικόνες από το χτύπημα της πολυκατοικίας εννιά ορόφων στο Κίεβο.

Την ίδια ώρα γίνεται ο τέταρτος γύρος των συνομιλιών ανάμεσα σε Ρώσους και Ουκρανούς διαπραγματευτές.

Σφοδρές μάχες έγιναν σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής θαλάσσιας πόλης Μικολάιβ. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών στα περίχωρά της τη Δευτέρα, σύμφωνα με αναρτήσεις στα social media.

The historical center of #Kharkiv . pic.twitter.com/Mn1ywku4nO

❗️Video of the moment a shell hit a residential building in Kyiv.#Ukraine #Russia #Kyiv #Odessa #Kharkiv #TPYXA #TPYXAEnglish pic.twitter.com/PvPlrWpAUp

