Συνεχίζεται το θρίλερ με το το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι, το οποίο αγνοείται αφότου έδωσε σήμα για αναγκαστική προσγείωση.

Οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες προς το παρόν καθώς αναφέρεται ότι το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ραΐσι και τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν είχε «ανώμαλη προσγείωση» κοντά στο Βαρζεγκάν στην περιοχή του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν.

Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα «δεν υπάρχουν θύματα». Το IRNA έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από τα σωστικά συνεργεία που προσπαθούν να εντοπίσουν το ελικόπτερο.

IRNA has released footage of rescue workers trying to locate the helicopter carrying Iran’s president after it suffered an accidenthttps://t.co/rNoiPcHO5P pic.twitter.com/tpxJrIhxEb

— Faytuks News (@Faytuks) May 19, 2024