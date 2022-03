Σε εξέλιξη βρίσκεται ο τέταρτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, όπως ενημέρωσε με νέο μήνυμά του ο Ουκρανός διαπραγματευτής Μιχάιλο Ποντόλιακ.

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου έγραψε σε νέο μήνυμά του στο Twitter ότι οι δύο πλευρές ενημερώνουν για τις θέσεις τους η μία την άλλη, με τη διαπραγμάτευση να συνεχίζεται και ακόμα να είναι δύσκολη.

Ο Ποντόλιακ εκτιμά ότι αυτό συμβαίνει λόγω των πολύ διαφορετικών πολιτικών συστημάτων ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία. Ο Ουκρανός διαπραγματευτής τόνισε ότι στη χώρα του υπάρχει ελεύθερος διάλογος και υποχρεωτική συναινέση, ενώ στη ρωσική κοινωνία υπάρχει καταστολή.

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. 🇺🇦 is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. 🇷🇺 is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022