Μήνυμα μέσω Twitter έστειλε ο Ουκρανός διαπραγματευτής Μιχάιλο Ποντόλιακ πριν την έναρξη του τέταρτου γύρου συνομιλιών ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία.

Ο Ποντόλιακ γράφει στον λογαριασμό του στο Twitter: Διαπραγματεύσεις. Γύρος τέταρτος. Για την ειρήνη, την κατάπαυση του πυρός, την άμεση απόσυρση των στρατευμάτων και τις εγγυήσεις ασφάλειας. Δύσκολη συζήτηση. Παρόλο που η Ρωσία καταλαβαίνει την ανοησία των επιθετικών ενεργειών της, συνεχίζει ακόμα να έχει την ψευδαίσθηση ότι οι 19 μέρες βίας απέναντι σε ειρηνικές πόλεις είναι η σωστή στρατηγική.

Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against 🇺🇦 peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα κάλεσε σήμερα τη Δύση να εφοδιάσει την Ουκρανία με όπλα και να επιβάλει περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία για να βοηθήσει να αποτραπεί άλλες χώρες να συρθούν σε μια ευρύτερη σύγκρουση.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένως ζητήσει από τους συμμάχους της να κάνουν περισσότερα για να τη βοηθήσουν να αντισταθεί στην ρωσική εισβολή που άρχισε στις 24 Φεβρουαρίου. Ορισμένες δυτικές κυβερνήσεις φοβούνται ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να σύρει κι άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών του NATO, στον πόλεμο.

«Προς αυτούς στο εξωτερικό που φοβούνται ότι θα ‘συρθούν στον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο’. Η Ουκρανία αντεπιτίθεται επιτυχώς. Χρειαζόμαστε να μας βοηθήσετε να πολεμήσουμε. Προμηθεύστε μας με όλα τα απαραίτητα όπλα», αναφέρει ο Κουλέμπα σε μήνυμά του στο Twitter.

«Εφαρμόστε περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία και απομονώστε την πλήρως. Βοηθήστε την Ουκρανία να αναγκάσει τον Πούτιν σε αποτυχία και θα αποτρέψετε έναν ευρύτερο πόλεμο», υπογραμμίζει ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.

To those abroad scared of being ‘dragged into WWIII’. Ukraine fights back successfully. We need you to help us fight. Provide us with all necessary weapons. Apply more sanctions on Russia and isolate it fully. Help Ukraine force Putin into failure and you will avert a larger war.

Την ίδια ώρα νέος βομβαρδισμός έγινε στο Κίεβο, στο προάστιο Όμπολον. Σύμφωνα με ό, τι αναφέρουν τα ουκρανικά ΜΜΕ, ο βομβαρδισμός έγινε τα ξημερώματα περίπου στις 5 η ώρα, ενώ υπάρχουν τουλάχιστον ένας νεκρός και τρεις τραυματίες που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ όσο περνάει η ώρα αυτός ο αριθμός μεγαλώνει με βάση τις αναφορές.

Να σημειώσουμε ότι αρχικά υπήρχαν αναφορές για δύο νεκρούς, όμως η Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης σε νέα ενημέρωσή της ξεκαθάρισε ότι σκοτώθηκε ένας άνθρωπος.

⚡️UPDATE: The State Emergency Service now says one person was killed in the early morning shelling of the apartment block in Kyiv, not two as it earlier reported.

Οι εικόνες από την επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από την πολυκατοικία είναι συγκλονιστικές.

⚡️Apartment block in Kyiv on fire after shelling.

Firefighters are putting out fire in the 9-story apartment block on 20 Bohatyrska St. in the Obolon neighborhood, according to the State Emergency Service.

The building was hit at around 5 a.m.

Video: State Emergency Service pic.twitter.com/uOe9AeGU7J

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022