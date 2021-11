Νέος συναγερμός

To νέο στέλεχος της αφρικανικής μετάλλαξης που ταυτοποιήθηκε στη Μποτσουάνα, ακόμη δεν έχει εξαπλωθεί, ωστόσο ένα στοιχείο προκαλεί το έντονο ενδιαφέρον των επιστημόνων σχετικά με το πως θα μπορούσε να εξελιχθεί.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι το νέο στέλεχος ενσωματώνει 32 μεταλλάξεις στην περιοχή της εξωτερικής πρωτεΐνης του, γεγονός – όπως αναφέρουν καθηγητές Ιατρικής του ΕΚΠΑ, καθιστά πιθανή την ύπαρξη διαφορετικών χαρακτηριστικών του ιού.

Το νέο στέλεχος έχει χαρακτηριστεί ως B.1.1.529, ταυτοποιήθηκε στη Μποτσουάνα, και μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί 10 περιπτώσεις αυτού του στελέχους. Προς το παρόν εκτός της Νότιας Αφρικής έχει ταυτοποιηθεί και σε έναν ταξιδιώτη στο Χονγκ Κονγκ που είχε επισκεφθεί τη Νότια Αφρική.

Η κατάταξη του ΠΟΥ

Προς το παρόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει ταξινομήσει το B.1.1.529 ως στέλεχος υπό επιτήρηση «variant under monitoring», η οποία είναι χαμηλότερου κινδύνου από τα στελέχη ενδιαφέροντος «variants of interest», και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος «variants of concern». Στην τελευταία ομάδα ανήκει το στέλεχος Δέλτα.

Παρ΄ όλα αυτά ο ΠΟΥ θα πραγματοποιήσει αύριο έκτακτη συνεδρίαση για τη μετάλλαξη της Μποτσουάνα.

«Προς το παρόν είναι ελάχιστα τα κρούσματα της μετάλλαξης στην περιοχή της Αφρικής τα οποία έχουν ελεγχθεί. Αλλά θα πρέπει να αναλυθούν πολύ προσεκτικά λόγω του τρομακτικού προφίλ της παραλλαγής ως προς το προφίλ της πρωτεΐνης ακίδας (λόγω των 32 μεταλλάξεων που ενσωματώνονται εκεί)», αναφέρει ο ιολόγος του Κολλεγίου Imperial του Λονδίνου, Τoμ Πίκοκ.