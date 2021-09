Στο χειρότερο ξεκίνημα της ιστορίας της στο πρωτάθλημα, η Άρσεναλ έφτασε να έχει έξοδα στα 173 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές, καθώς έκανε δικό της και τον Τακεχίρο Τομιγιάσου από την Μπολόνια.

Ο Ιάπωνας αμυντικός, που ανακοινώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, κόστισε στους «κανονιέρηδες»23 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους.

O 22χρονος άσος αποτελούσε μεταγραφικό στόχο και της Τότεναμ πριν πάρει τον Ρομέρο από την Αταλάντα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το 2019 η ιταλική ομάδα τον είχε κάνει δικό της από την Σεντ Τρούιντεν, δίνοντας 7 εκατ. ευρώ.

