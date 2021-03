Διακεκριμένοι επιστήμονες από όλον τον κόσμο

Το Athens Science Festival επιστρέφει δυναμικά από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου 2021 σε «ζωντανή μετάδοση» από την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων για να αναδείξει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη της τεχνολογίας, τα προσδοκώμενα οφέλη της αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις της στη ζωή μας. Μέσα από συναρπαστικές live ομιλίες, εντυπωσιακά πειράματα, celebrity science και πολλές άλλες καινοτόμες ψηφιακές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους, το μεγαλύτερο φεστιβάλ επιστήμης της χώρας θα παρουσιάσει τις πιο σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, της επιστήμης και της καινοτομίας. Διακεκριμένοι επιστήμονες και διανοητές από όλο τον κόσμο θα θέσουν από την πλατφόρμα του φεστιβάλ πρωτότυπα ερωτήματα αναφορικά με την πρόοδο της τεχνολογίας, «φωτίζοντας» με τις ομιλίες τους το φετινό κοινό του φεστιβάλ. Ανάμεσά τους:

Ο διεθνούς φήμης καθηγητής Επιστήμης των Υπολογιστών στο ΜΙΤ, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, μέσα από την ανάλυση των βάσεων της Μηχανικής Μάθησης, θα μας περιγράψει τους λόγους που η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτυγχάνει. Παράλληλα θα μας αποκαλύψει, πώς διάφορες ιδέες από τα μαθηματικά και τις κοινωνικές επιστήμες μπορούν να δώσουν λύσεις σε σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις.

Τίτλος της ομιλίας του είναι «Πώς αποτυγχάνει η Τεχνητή Νοημοσύνη και τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό;» . Αφορμή της παρουσίασής του, η ραγδαία αύξηση των εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, με την οποία γίνεται όλο και πιο προφανές ότι η χρήση της ενέχει πολλούς κινδύνους. Τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης δεν έχουν την αναμενόμενη αξιοπιστία σε σύγκριση με άλλα συστήματα λήψης κρίσιμων αποφάσεων. Επιπλέον, δεν έχουν προβλέψιμη συμπεριφορά σε καινούρια περιβάλλοντα, χρειάζονται τεράστιο όγκο δεδομένων και υπολογιστική ισχύ για να εξελιχθούν, ενώ αναπαράγουν και τα στερεότυπα που εμπεριέχονται στα δεδομένα πάνω στα οποία εκπαιδεύονται.

Ο Μανώλης Κέλλης (Καμβυσέλης), καθηγητής Επιστήμης των Υπολογιστών του MIT, και μέλος του εργαστηρίου Επιστήμης Υπολογιστών και Τεχνητής Νοημοσύνης έχει συνεισφέρει σημαντικά στην κατανόηση του ανθρώπινου γονιδιώματος και στην πρόοδο της Υπολογιστικής Βιολογίας. Στην ενδιαφέρουσα ομιλία του με τίτλο «Σπάζοντας τον κώδικα της ανθρώπινης ασθένειας», ο κορυφαίος Έλληνας επιστήμονας θα παρουσιάσει τις ευκαιρίες σχεδιασμού νέων μεθόδων διάγνωσης για την αντιμετώπιση ανίατων, μέχρι σήμερα, ασθενειών.

Η Μαρίλη Νίκα, AI Product Manager στην Google, και η Ράνια Σβορώνου, Design Director στην IBM, στην ομιλία τους με τίτλο «Η “τέχνη” τού να δημιουργείς φιλικά προς τον χρήστη ψηφιακά προϊόντα» θα μας αποκαλύψουν τις διαδικασίες και τον τρόπο σκέψης πίσω από τη σύλληψη και την υλοποίηση γνωστών ψηφιακών προϊόντων που χρησιμοποιούμε όλοι καθημερινά.

Για τη μεγαλύτερη τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων ετών, το δίκτυο νέας γενιάς 5G, θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι ομιλητές Άγγελος Αμδίτης, διευθυντής έρευνας στο ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ, και ο Ιωάννης Τόμκος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών. Στην ανοιχτή συζήτηση, με συντονιστή τον δημοσιογράφο Δημήτρη Δελεβέγκο, θα μάθουμε περισσότερα για τις καινοτόμες εφαρμογές που έρχονται, τις προκλήσεις αλλά και τη νέα πραγματικότητα που υπόσχεται να αλλάξει την καθημερινότητα όλων.

Με τίτλο «Μπορεί ένα ρομπότ να έχει συναισθήματα;», ο Arthur Miller: Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης στο University College του Λονδίνου φιλοξενείται στην πλατφόρμα του Athens Science Festival προκειμένου να κουβεντιάσει το καίριο ζήτημα της ανάπτυξης δημιουργικότητας μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Στην συναρπαστική ομιλία του, αναρωτιέται εάν τελικά οι μηχανές θα χρειαστεί να αναπτύξουν «συναισθήματα» και «συνείδηση» προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν πραγματικά δημιουργικές. Και φαίνεται να δίνει καταφατική απάντηση υποστηρίζοντας ότι κάποια στιγμή στο μέλλον η δημιουργικότητα δεν θα είναι αποκλειστικό προνόμιο του ανθρώπου.

Τι κοινό μπορεί να έχει η τεχνητή νοημοσύνη και η τζαζ μουσική; Εκ πρώτης όψεως καμία. Στο Athens Science Festival, ωστόσο έρχεται μια ανατρεπτικής συνάντησης τεχνολογίας και μουσικής που επιμελείται ο Δημήτρης Βασιλάκης και η ομάδα του μέσα από την εκδήλωση «Αυτοσχεδιασμός τζαζ και τεχνητή νοημοσύνη».

Το «Jazz & AI interaction» βασίστηκε στη χρήση του DYC12 και του Omax system, προγραμμάτων μουσικής τεχνητής νοημοσύνης που έχει αναπτύξει το γαλλικό ερευνητικό ινστιτούτο IRCAM. Πρόκειται στην ουσία για ένα σύστημα που αλληλεπιδρά σε ζωντανό χρόνο με ανθρώπους-μουσικούς, αναδιατάσσοντας θραύσματα μουσικού και οπτικού υλικού. Χρησιμοποιεί ως ‘εισόδους’ του πρωτότυπη μουσική και ποίηση παραγόμενη από τους ανθρώπους-μουσικούς, ενώ η απόκρισή του ενεργοποιείται και διέπεται από τα ακουστικά χαρακτηριστικά των εν λόγω ‘εισόδων’.

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος, χαρισματικός σαξοφωνίστας, καθηγητής και ερευνητής του τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και οι συνεργάτες του θα εστιάσουν στην προσέγγιση του τζαζ αυτοσχεδιασμού ως εξιστόρηση, στη σχέση του με τη γλώσσα, την ποίηση και τον πεζό λόγο. Παράλληλα θα αναδείξουν τις εφαρμογές του στην τεχνητή νοημοσύνη και τα συστήματα επεξεργασίας της φυσικής γλώσσας. Ο «Αυτοσχεδιασμός τζαζ και τεχνητή νοημοσύνη» είναι μια ευφάνταστη συναυλία που υπόσχεται όχι μόνο να ψυχαγωγήσει, αλλά και να αναδείξει πρωτοποριακές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς που δεν έχουμε συνηθίσει.

Θα μπορούσαν άραγε οι άνθρωποι να συγχωνευθούν με την Τεχνητή Νοημοσύνη; Είναι η συνείδηση ένα αναπόφευκτο παραπροϊόν της εξελιγμένης νοημοσύνης; Η Susan Schneider, διεθνούς φήμης πανεπιστημιακός, διακεκριμένη φιλόσοφος και συγγραφέας του επιτυχημένου βιβλίου «Artificial You: AI and the Future of the Mind» φιλοξενείται στην πλατφόρμα του Athens Science Festival προκειμένου να αναπτύξει και να συζητήσει αυτά τα καίρια ερωτήματα.

Στην ομιλία της με τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του νου», η Schneider θα συζητήσει τις φιλοσοφικές προεκτάσεις της δημιουργίας νου σε μηχανές, εστιάζοντας κυρίως στις ηθικές και κοινωνικές επιπτώσεις της εν λόγω τεχνολογίας που συχνά τείνουμε να παραβλέπουμε.

«Oυδέν κακόν, αμιγές καλού», έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Ακόμα και μια τόσο οδυνηρή περιπέτεια όπως η πανδημία λοιπόν, μπορεί να έχει και αποτελέσματα με θετικό πρόσημο για την ανθρωπότητα, όπως η εξ ανάγκης μεν, αλλά πολύ ουσιαστική σαν αποτέλεσμα εκτεταμένη αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας. Μέσα σε λίγες ημέρες, αντί για μήνες ή χρόνια, η ζωή μας έγινε από offline, online. Η μετάβαση αυτή έφερε στην καθημερινότητά μας πολυάριθμες εφαρμογές βασισμένες σε αναδυόμενες τεχνολογίες, που όλες εξαρτώνται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Τα λεγόμενα Μεγάλα Δεδομένα και η Ανάλυσή τους, η Μηχανική Μάθηση, τα Αυτόνομα Ρομποτικά Συστήματα, αλλά και τεχνολογίες όπως το Blockchain, έγιναν πολύ πιο εύκολα και άμεσα αποδεκτές, καθώς δίνουν φιλικές προς τον χρήστη και επιτυχημένες λύσεις σε παλιά προβλήματα, αλλά και σε νεότερες προκλήσεις που έφερε ο Covid-19, κυρίως στον χώρο της υγείας.

Στη συζήτηση με τίτλο «Η Τεχνητή Νοημοσύνη στον χώρο της υγείας» που παρουσιάζουν ο Γεράσιμος Γερολυμάτος, Γενικός Διευθυντής, Γκιζελής Robotics και ο Χρήστος Ξενάκης, Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, θα δούμε εντυπωσιακά παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών και θα σχολιάσουμε τις προοπτικές της χώρας στην εποχή της «νέας κανονικότητας», που έχει ήδη ξεκινήσει.

Τέλος, ο Steve Wolf, επιστήμονας, τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής, θα μας αποκαλύψει πώς χρησιμοποιείται η επιστήμη για τη δημιουργία ακροβατικών και ειδικών εφέ σε ταινίες. Με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στο Hollywood και 28 χρόνια διδασκαλίας STEM μέσω του προγράμματος “Science in the Movies”, ο Wolf σκοπεύει να ενθουσιάσει το κοινό με τους συναρπαστικούς τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιείται η επιστήμη για να γίνουν ακόμα πιο εντυπωσιακές οι ταινίες στη μεγάλη οθόνη.

Επιστήμη και τεχνολογία αποτελούν δύο βασικούς πυλώνες για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για την ανθρωπότητα. Ελάτε να βιώσουμε τη μοναδική εμπειρία που θα μας χαρίσει η γνωριμία με την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο σε ένα ακόμα συναρπαστικό φεστιβάλ επιστήμης: το Athens Science Festival 2021!

*Το Athens Science Festival 2021 διοργανώνεται από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Επιστήμη Επικοινωνία-SciCo, το British Council και την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με πλήθος ακαδημαϊκών, ερευνητικών φορέων και εκπαιδευτικών οργανισμών. Το φεστιβάλ διεξάγεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το σάιτ του φεστιβάλ www.athens-science-festival.gr/