Η 94χρονη βασίλισσα Ελισάβετ δεν θα παρακολουθήσει την αποκαλυπτική συνέντευξη του εγγονού της, πρίγκιπα Χάρι και της Αμερικανίδας συζύγου του, Μέγκαν Μαρκλ, που αναμένεται να μεταδοθεί από το CBS το βράδυ της Κυριακής στις ΗΠΑ και την Δευτέρα στη Βρετανία από το ITV.

Ανώτατοι αξιωματούχοι των ανακτόρων χαρακτήρισαν «τσίρκο» την συνέντευξη των Σάσεξ, σύμφωνα με τους Sunday Times.

Τόνισαν επίσης πως το Μπάκιγχαμ θα ανταποδώσει τα πυρά με νέες αποκαλύψεις για την συμπεριφορά του Χάρι και της Μέγκαν, αν το ζευγάρι κατά την διάρκεια της δίωρης συνέντευξης στον Όπρα κάνει προσωπική επίθεση σε μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Μια πηγή κατηγόρησε το ζεύγος των Σάσεξ πως υποσκάπτουν το έργο της μοναρχίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η διάθεση της βασιλικής οικογένειας είναι η εξής: μπορούν να σκάσουν όλοι και μπορούμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας;».

Άλλη πηγή κοντά στην βασίλισσα δήλωσε στους Sunday Times: «Θα διαπιστώσετε την ερχόμενη εβδομάδα πως η Αυτής Μεγαλειότης έχει αρκετά πράγματα να ασχοληθεί. Δεν νομίζω πως θα περίμενε κανείς ότι θα κάτσει και θα παρακολουθήσει την συνέντευξη. Δεν θα το κάνει». Η ίδια πηγή ανέφερε πως «τα μέλη της βασιλικής οικογένειας αυτή την περίοδο εστιάζουν την προσοχή τους σε σοβαρά θέματα, όπως tο άνοιγμα των σχολείων από Δευτέρα και η εξέλιξη των εμβολιασμών κατά του κοροναϊού.

Η βασιλική οικογένεια ετοιμάζεται για «βόμβες» από την 39χρονη Μέγκαν και τον 36χρονο χάρη, οι οποίοι αναμένεται να μπουν σε λεπτομέρειες για τις κακές τους σχέσεις με το Παλάτι και την αποχώρησή τους από τη βασιλική ζωή.

Άτομο από το περιβάλλον του ζευγαριού προειδοποίησε ότι η Μέγκαν Μαρκλ θα χρησιμοποιούσε τη συνέντευξη για να κατηγορήσει αξιωματούχους του Παλατιού που αγνόησαν την κλονισμένη ψυχική της υγείας.

Ο/η σύμμαχος του ζευγαριού είπε: «Δεν ήταν εύκολο να δουλέψεις για τη Μέγκαν. Η ψυχική της υγείας ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, γι’ αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο να επιτεθεί στο Παλάτι με αυτόν τον τρόπο.

Meghan Markle says the palace had an active role in ‘perpetuating falsehoods’ about her and Prince Harry.

‘Oprah with Meghan and Harry’ airs Sunday, March 7 on CBS. pic.twitter.com/rsPbpOOeUf

— Pop Crave (@PopCrave) March 4, 2021