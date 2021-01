Ο Άλεξ Ροντρίγκεζ αγαπάει τη μικτή του οικογένεια! Ο 45χρονος πρώην αστέρας των Yankees μίλησε για το πώς συμμετέχει, μαζί την αρραβωνιαστικιά του Τζένιφερ Λόπεζ, στο μεγάλωμα των παιδιών του Νατάσα και Έλα, που απέκτησε με την πρώην σύζυγό του Σίνθια Σκοώρτις, σε συνέντευξη του στο podcast του Raising the Bar.

«Ο πατέρας μου με άφησε όταν ήμουν 10 χρόνων και έχω ακόμα μια τρύπα στην καρδιά μου γιατί έφυγε σε εκείνη την ηλικία. Ήμουν περίπου στα 11 όταν έδωσα μία υπόσχεση στον εαυτό μου, ότι θα είμαι ο καλύτερος πατέρας όποτε έρθει αυτή η στιγμή», είπε ο Ροντρίγκεζ.

«Αυτό είναι μακράν το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου, τα δύο όμορφα κορίτσια μου, και τώρα τα τέσσερα παιδιά μας», κάνοντας αναφορά στα δίδυμα της Λόπεζ, Μαξ και Εμ, που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της Μαρκ Άντονι.

