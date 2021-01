Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο Άμπου Ντάμπι, καθώς επικράτησε και της Κόκο Γκοφ με 2-0 σετ, κερδίζοντας την για 2η φορά χωρίς να χάσει σετ μέσα σε λίγους μήνες. Η κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια δυσκολεύτηκε στο πρώτο σετ απέναντι στην ταλαντούχα Αμερικανίδα, ομως το κατέκτησε με 7-5.

Στο δεύτερο σετ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοση της και πήγε το ματς στη δύναμη, όπου υποτίθεται υπερέχει η Γκοφ, κάνοντας πάρτι και επικρατώντας με 6-2, κι έκλεισε μια θέση για την τελική 16άδα του Abu Dhabi WTA Women’s Tennis Open.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελληνίδα τενίστρια ξεπέρασε το κακό ξεκίνημα (βρέθηκε να χάνει 3-0 στο πρώτο σετ) και κατάφερε να επικρατήσει της 17χρονης Αμερικανίδας, που είναι Νο 48 στον κόσμο και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του γυναικείου τένις.

Η Σάκκαρη πήρε πέντε συνεχόμενα γκέιμ και προηγήθηκε 5-3, στη συνέχεια έχασε το σερβίς της και ένα set-point στο 5-4, αλλά κράτησε την ψυχραιμία της και πήρε το πρώτο σετ με 7-5. Από κει και πέρα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήρε τον έλεγχο, έκανε νωρίς break στο δεύτερο σετ και έφτασε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στο 6-2.

Επόμενη αντίπαλος της Σάκκαρη θα είναι η Ισπανίδα Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα, Νο 15 στον κόσμο και Νο 5 στο ταμπλό του τουρνουά, η οποία προκρίθηκε νικώντας εύκολα τη Λευκορωσίδα Αλιαξάντρα Σάσνοβιτς με 6-1, 6-4.

A forehand winner to close it out! 👊@mariasakkari defeats Gauff in straight-sets, 7-5, 6-2.#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/JBfiLE1EhN

— wta (@WTA) January 9, 2021