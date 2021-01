Δεν θα παραστώ στην ορκομωσία του Μπάιντεν δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ που μετά τα έκτροπα στο καπιτώλιο από οπαδούς του αποτελεί κόκκινο πανί. Διαφοροποιεί τη θέση του ο Πένς.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021