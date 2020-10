Εγκύκλιος του ΥΠΑΝ

Σε διευκρινίσεις αναφορικά με τους κανόνες τήρησης αποστάσεων καθώς και τα μέτρα προστασίας στο σύνολο της χώρας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας , προχώρησε με εγκύκλιο του το υπουργείο Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι:

-Ο αριθμός των ατόμων στα τραπεζοκαθίσματα στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στις περιοχές με επιδημιολογικό επίπεδο 3, μπορούν να είναι είναι μέχρι έξι για μέλη της ίδιας οικογένειας (συγγενείς Α΄ βαθμού).

-Η εφαρμογή των απαιτήσεων για το ποσοστό πληρότητας επί της ωφέλιμης επιφάνειας στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και όπου αλλού αποτελεί πεδίο εφαρμογής του μέτρου, γίνεται με σημείο αναφοράς τα στοιχεία της άδειας της επιχείρησης που ίσχυαν κατά την δημοσίευση της ως άνω αποφάσεως.

-Το ποσοστό πληρότητας στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος λογίζεται στο σύνολο της ωφέλιμης επιφάνειας (εσωτερική και εξωτερική) και του αντίστοιχου πιθανού πληθυσμού ή τραπεζοκαθισμάτων.

-Η ελάχιστη απόσταση του 1,8 μέτρου μεταξύ των τραπεζιών πρέπει να τηρείται περιμετρικά και προς όλες τις κατευθύνσεις και ανεξαρτήτως της διάταξης των καθισμάτων.

-Οι οικονομικές δραστηριότητες με υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις), λιανικού εμπορίου σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, καθώς και καταστήματα λιανικού και χονδρικού εμπορίου τύπου (do it yourself and home improvement) που πωλούν βιομηχανικά είδη (χρώματα, σιδερικά, ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, έπιπλα, υγιεινής, κήπου, εργαλείων, διακόσμησης κ.λπ.), δεν εντάσσονται στην απαίτηση περί του ωραρίου έναρξης λειτουργίας.

– Αναφορικά με τα καζίνο, εντάσσονται αναλογικά και κατά τα σημεία που τυγχάνουν εφαρμογής και οι δραστηριότητες των: υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα , υπηρεσίες εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών, υπηρεσιών εκμετάλλευσης μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών (με κερματοδέκτη), υπηρεσιών που παρέχονται από καφενείο, με τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια, υπηρεσιών που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (ιντερνέτ καφέ).

-Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης αγαθών που βρίσκονται εντός των πρατηρίων καυσίμων, λειτουργούν με τους κανόνες των περιπτέρων. Δηλαδή παρέχουν υπηρεσίες, εκτός από την πώληση αλκοολούχων ποτών, κατά τις ώρες απαγόρευσης λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

-Στις περιπτώσεις συρροής παραβάσεων που διαπιστώνονται σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ,κατά τον χρόνο που η επιχείρηση παραβιάζει το ωράριο λειτουργίας της, επιβάλλεται η κύρωση περί παραβίασης λειτουργίας καταστήματος προβλέπει κατά περίπτωση την επιβολή διοικητικού πρόστιμου ύψους πέντε χιλιάδες ευρώ και αναστολή λειτουργίας διάρκειας τριών ημερών ή την επιβολή αναστολής λειτουργίας διάρκειας είκοσι ημερών.

– Οι επιχειρήσεις του εστίασης, που διαθέτουν άδεια λειτουργίας προγενέστερη της διαδικασίας αδειοδότησης με γνωστοποίηση, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις για την πληρότητα επί της ωφέλιμης επιφάνειας, είτε επί του αριθμού εξυπηρετούμενων πελατών, είτε επί του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων που αναφέρονται στις άδειες τους.

-Τα ποσοστά πληρότητας επί της ωφέλιμης επιφάνειας, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν έχουν εφαρμογή για τις εξωτερικές επιφάνειες που παραχωρήθηκαν .