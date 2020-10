Με κοροναϊό διαγνώστηκαν ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και η σύζυγός του Μελάνια. Ο Τραμπ υποβάλλεται συχνά σε τεστ για τον κοροναϊό, ωστόσο η συχνότητα των εξετάσεων δεν είναι σαφής.

Ο αμερικανός πρόεδρος πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων είχε γράψει ότι τίθεται «σε καραντίνα», όπως και η σύζυγός του, λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό ότι στενή συνεργάτιδά του έχει προσβληθεί από τον κοροναϊό.

Η Χόουπ Χιξ, μέλος του στενού κύκλου των συνεργατών του Τραμπ, «διαγνώστηκε θετική, μόλις το έμαθα», είπε ο πρόεδρος λίγο μετά.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020