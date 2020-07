Καλοκαιρινές προσφορές

Διευκολύνσεις σε δόσεις, μακροχρόνιες εγγυήσεις και εκπτώσεις σε νέα μοντέλα προσφέρουν αυτή την περίοδο οι αντιπροσωπείες αυτοκίνητων, με στόχο την αναθέρμανση του ενδιαφέροντος των αγοραστών, εξαιτίας της μειωμένης κίνησης που προήλθε τους τελευταίους μήνες λόγω της καραντίνας ( υπολογίζεται ότι η μείωση στις πωλήσεις καινούργιων έχει αγγίξει το 45%). Το μενού των εκπτώσεων στα νέα μοντέλα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις περισσότερες αντιπροσωπείες, ενώ, τα πιο ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα κάνουν την παρουσία τους πιο ισχυρή , τις τελευταίες εβδομάδες. Η Mercedes-Benz «τρέχει» εδώ και μεγάλο διάστημα το νέο πρόγραμμα Welcome Tomorrow!

Το νέο πρόγραμμα Welcome Tomorrow περιλαμβάνει δύο νέες χρηματοδοτικές προτάσεις που προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες. Η πρώτη πρόταση Drive Now Pay Later θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των αγοραστών με την άτοκη περίοδο χάριτος 6 μηνών , ενώ, η δεύτερη πρόταση είναι η FLEXPayment, η οποία εξασφαλίζει ιδιαίτερα χαμηλή μηνιαία δόση για τον πρώτο χρόνο, ενώ παράλληλα προσφέρει δωρεάν συμβόλαιο επέκτασης εγγύησης δύο ετών πέραν της διετούς εργοστασιακής.

Τα χρηματοδοτικά προγράμματα Welcome Tomorrow αφορούν ιδιώτες, ελευθέρους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. Από τις πιο δελεαστικές προσφορές είναι αυτή της Renault, που προσφέρει το νέο Kadjar στην ντίζελ εκδοχή του, στην τιμή των 21.760€, με δώρο το πακέτο EXTENDED GRIP 2, που περιλαμβάνει σύστημα ελέγχου της πρόσφυσης και ελαστικά παντός καιρού. Σε ειδικά προνομιακές τιμές προσφέρονται από την ελληνική αντιπροσωπεία και τα μοντέλα της Citroen.

Xάρη στο πρόγραμμα Hot Days, Hot sales, τα C1, C3, C4 Cactus, C3 Aircross SUV και C5 AIRCROSS SUV προσφέρονται με 36 άτοκες δόσεις και πέντε χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Με προνομιακό επιτόκιο 3,9% (+0,6% εισφορά), ελάχιστη προκαταβολή 25% και μεγάλη περίοδο αποπληρωμής έως και 84 μήνες προσφέρεται το νέο Hyundai KΟΝΑ Hybrid 1.6 141ps 6-DCT .

Σύμφωνα με την ελληνική αντιπρσοωπεία, ο πελάτης μπορεί ενδεικτικά να αποκτήσει το Kona Hybrid με 7.077€ προκαταβολή και μηνιαία δόση μόλις 229 ευρώ. Επίσης, στον «χάρτη» των προσφορών της Opel η γερμανική φίρμα προσφέρει την συλλεκτική έκδοση EDITION 2020 του Crossland X με πλούσιο εξοπλισμό και τιμή 15.300 ευρώ – το όφελος υπολογίζεται στα 1.700 ευρώ. Έως τέλη Ιουλίου η Mazda προσφέρει τα μοντέλα της με όφελος που αγγίζουν τα 3.000 ευρώ, στο πλαίσιο εορτασμού της παρουσίας ενός έτους της φίρμας στην Ελλάδα. Η προσφορά ισχύει για συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων, ενώ το όφελος συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ.

Ιδιαίτερα δελεαστική είναι η προσφορά της Ford, με το νέο προωθητικό πρόγραμμα της, που περιλαμβάνει οκτώ χρόνια εγγύση , περίοδο χάριτος 3 μηνών στην χρηματοδότηση και το πρώτο σέρβις δωρεάν. Το συγκεκριμένο «πακέτο» προσφορών ισχύει για τα νέα Puma και Kuga, ενώ, το πρώτο παρέχεται με επιπλέον μπόνους αγοράς, με δωρεάν εξοπλισμό αξίας 868 ευρώ. Μάλιστα, η περίοδος χάριτος δεν συνεπάγεται καμία επιβάρυνση, καθώς η Ford Motor Ελλάς καλύπτει εξ’ ολοκλήρου τους τόκους της εν λόγω περιόδου ενώ το χρηματοδοτικό μπορεί να επεκταθεί έως τις 48 μηνιαίες δόσεις. Πάντως, από το «πακέτο» των παροχών δεν απουσιάζουν και οι μακροχρόνιες εγγυήσεις, όπως αυτή που προσφέρει στα μοντέλα της της Volvo Car Hellas που ανακοίνωσε την παροχή εγγύησης 5 ετών. Παράλληλα με την εγγύηση για 5 χρόνια ή 100.000 χλμ, η Volvo Car Hellas αυξάνει στα 5 έτη τη διάρκεια της δωρεάν οδικής βοήθειας Volvo Assistance. Η 5ετής εγγύηση και η 5ετής δωρεάν οδική βοήθεια ισχύουν για όλες τις νέες παραγγελίες, από τις 10 Ιουλίου και μετά.