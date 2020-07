Το πέρασμα του κομήτη Neowise πάνω από ευρωπαϊκές χώρες αποτύπωσε σε timelapse το Reuters.

Το εντυπωσιακό βίντεο δείχνει το πέρασμα του κομήτη πάνω από πόλεις της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, κάνοντας τη νύχτα-μέρα.

Ο διαμέτρου πέντε χιλιομέτρων κομήτης πέρασε στις 3 Ιουλίου το περιήλιό του, επιβιώνοντας από το κοντινό πέρασμά του από τον Ήλιο και, καθώς επιστρέφει στις εσχατιές του ηλιακού συστήματος, η πορεία του διασταυρώθηκε με εκείνη της Γης.

Σύμφωνα με το Εργαστήριο Αεριώθησης (JPL) της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας, το πολύ κοντινό πλησίασμα στον Ήλιο σε απόσταση 44 εκατ. χλμ., είχε ως συνέπεια να «ψηθούν» τα εξωτερικά στρώματα του κομήτη και έτσι αέρια και σκόνη εκτινάχθηκαν από την παγωμένη επιφάνειά του, δημιουργώντας μία μεγάλη ουρά.

Σε όλον τον κόσμο, επαγγελματίες και ερασιτέχνες αστρονόμοι σπεύδουν να παρατηρήσουν τον κομήτη, πριν χαθεί στα βάθη του διαστήματος.

Οι αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, οι οποίοι βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση ψηλά στην ατμόσφαιρα, κατάφεραν ήδη να τον φωτογραφήσουν.

