Σε ένδειξη αλληλεγγύης για τις διαδηλώσεις που ακολούθησαν τον θάνατο του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, πολλοί εκπρόσωποι της αμερικανικής showbiz ανακοινώνουν δωρεές ύψους εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων, χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για να πληρωθούν οι εγγυήσεις των συλληφθέντων διαδηλωτών.

Πιο πρόσφατη πρωτοβουλία, εκείνη του καστ της σειράς «Brooklyn Nine-Nine», που διαδραματίζεται σε ένα αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης, το οποίο έκανε δωρεά 100.000 δολαρίων στο ίδρυμα National Bail Fund Network.

Οι ηθοποιοί και ο συνδημιουργός του «Brooklyn 99 καταδικάζουν τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και στηρίζουν τους ανθρώπους που διαδηλώνουν κατά της αστυνομικής βίας σε ολόκληρη τη χώρα», αναφέρεται στο σύντομο δελτίο τύπου με το οποίο ανακοινώθηκε η δωρεά και το οποίο ανήρτησε στο Twitter μία από τις πρωταγωνίστριες της σειράς, η ηθοποιός Στέφανι Μπεατρίζ.

I’m an actor who plays a detective on tv.

If you currently play a cop?

If you make tens or hundreds of thousands of dollars a year in residuals from playing a cop?

I’ll let you do the math. (Thanks @GriffLightning for leading the way). pic.twitter.com/Xxf3dU0urF

— Stephanie Beatriz (@iamstephbeatz) June 2, 2020