Οι διαδηλώσεις εναντίον του ρατσισμού και της αστυνομικής βαρβαρότητας συνεχίστηκαν χθες Τρίτη στις ΗΠΑ, παρά τον πολεμικό τόνο του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει αποφασισμένος να αποκαταστήσει την τάξη, αναπτύσσοντας εάν κρίνει πως απαιτείται στρατό.

Εννέα ημέρες μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη, όπου ο 46χρονος Αφροαμερικανός υπέστη ασφυξία κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς, το ιστορικό κύμα διαδηλώσεων και αμφισβήτησης δεν κοπάζει.

Τουλάχιστον 60.000 άνθρωποι απέτισαν χθες φόρο τιμής στον εκλιπόντα σε ειρηνική συγκέντρωση στο Χιούστον, την πόλη του Τέξας όπου μεγάλωσε και αναμένεται να κηδευτεί την επόμενη εβδομάδα.

«Ο Τζορτζ δεν πέθανε μάταια», διαβεβαίωσε ο δήμαρχος της πόλης Σιλβέστερ Τέρνερ, Αφροαμερικανός και Δημοκρατικός. Ο αρχηγός της αστυνομίας του Χιούστον πήρε μέρος στη διαδήλωση.

Χτες η μητέρα της κόρης του Τζορτζ Φλόιντ ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον θάνατό του κατά τη βίαιη προσαγωγή του από τέσσερις λευκούς αστυνομικούς, τονίζοντας ότι ήταν ένας καλός πατέρας που δεν του άξιζε να πεθάνει με αυτό τον τρόπο, ακινητοποιημένος στο έδαφος.

Με την 6χρονη κόρη της Τζιάνα στο πλευρό της, η Ρόξι Ουάσινγκτον δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι επιθυμεί και οι τέσσερις αστυνομικοί να πληρώσουν για τον φόνο του Φλόιντ, που έχει προκαλέσει μεγάλες διαδηλώσεις στις ΗΠΑ και αλλού στον κόσμο.

«Στο τέλος της ημέρας αυτοί πάνε σπίτι τους και είναι με τις οικογένειές τους», δήλωσε η Ουάσινγκτον. «Η Τζιάνα δεν έχει πατέρα. Δεν θα τη δει ποτέ να μεγαλώνει, να αποφοιτά. Δεν θα τη συνοδεύσει στην εκκλησία στον γάμο της”.

Την ώρα που η Ουάσινγκτον έκανε τις δηλώσεις αυτές στη διάρκεια μιας σύντομης συνέντευξης Τύπου από το δημαρχείο της Μινεάπολις, η Τζιάνα, φορώντας λευκό μπλουζάκι, τζιν και αθλητικά παπούτσια, ήταν κολλημένη πάνω της, με το πρόσωπό της συχνά συνοφρυωμένο.

«Την αγαπούσε, την αγαπούσε τόσο πολύ”, πρόσθεσε η Ουάσινγκτον. «Είμαι εδώ με το μωρό μου. Είμαι εδώ για τον Τζορτζ διότι θέλω δικαιοσύνη για εκείνον και θέλω δικαιοσύνη για εκείνον επειδή ήταν καλός. Ανεξαρτήτως του τι πιστεύει οποιοσδήποτε, ήταν καλός, κατάληξε.

Κι ενώ ο Τραμπ συνεχίζει την προκλητική ρητορική και πολιτική του, όλοι φαίνεται να στρέφονται εναντίον του.

Από την μία γερουσιαστές και δήμαρχοι κατεβαίνουν με τους διαδηλωτές στους δρόμους προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την αστυνομική βία σε βάρος των Αφροαμερικανών και από την άλλοι οι Αμερικάνοι δηλώνουν σε μεγάλη δημοσκόπηση την προτίμησή τους στον Τζο Μπάιντεν, με την πλειοψηφία να συμφωνεί με τις διαμαρτυρίες και να διαφωνεί με τις αποφάσεις Τραμπ.

Ειδικότερα στο Λος Άντζελες, ο δήμαρχος Έρικ Γκαρσέτι πόζαρε μαζί με αστυνομικούς καθώς γονάτιζαν, κίνηση που από το 2016 έχει μετατραπεί σε μορφή διαμαρτυρίας εναντίον της αστυνομικής βίας σε βάρος της αφροαμερικανικής μειονότητας.

Στην Ουάσινγκτον πολλές χιλιάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους η Δημοκρατική γερουσιάστρια Ελίζαμπεθ Γουόρεν, διαδήλωναν ως αργά το βράδυ, αψηφώντας την απαγόρευση της κυκλοφορίας που τέθηκε σε ισχύ στις 19:00 (τοπική ώρα).

Ο χώρος γύρω από τον Λευκό Οίκο ήταν αποκλεισμένος με μεταλλικά κιγκλιδώματα, κάτι που απέτρεψε άμεση εμπλοκή με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης.

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ, Αφροαμερικανή και Δημοκρατική, διαμαρτυρήθηκε εναντίον της αποστολής του στρατού «στους αμερικανικούς δρόμους εναντίον του αμερικανικού λαού», κάτι που καταδίκασαν πολλοί Δημοκρατικοί κυβερνήτες και κοινοβουλευτικοί.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε χθες Τρίτη τον πρόεδρο Τραμπ ότι «μεταμόρφωσε τη χώρα σε πεδίο μάχης», ότι ανακινεί παλιά μίση και ανακινεί νέους φόβους.

Σε προεκλογική εκδήλωση στη Φιλαδέλφεια, υποσχέθηκε να «επουλώσει τις πληγές» που έχουν ανοίξει οι φυλετικές εντάσεις εδώ και «πολύ καιρό».

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος Τζορτζ Ου. Μπους εκτίμησε από την πλευρά του πως είναι «καιρός» η Αμερική «να εξετάσει τις τραγικές αποτυχίες» της στο ζήτημα του ρατσισμού.

Αντιμέτωπος με τις μαζικές κινητοποιήσεις, που ξέσπασαν ενώ στις ΗΠΑ οι κοινωνικές και φυλετικές ανισότητες είχαν ήδη επιδεινωθεί εξαιτίας του αντίκτυπου της πανδημίας του κοροναϊού, ο Τραμπ παραμένει σιωπηλός ως τώρα όσον αφορά τα ζητήματα που εγείρουν οι διαδηλωτές.

Ο Τραμπ απέτισε φόρο τιμής χθες βράδυ σε έναν πρώην αστυνομικό που σκοτώθηκε σε χώρο όπου έγινε λεηλασία στο Σεντ Λούις (Μιζούρι).

Στη Νέα Υόρκη, όπου πολλά καταστήματα στην περίφημη 5η Λεωφόρο λεηλατήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας, η απαγόρευση κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ νωρίτερα, στις 20:00, ενώ ανακοινώθηκε πως η ισχύς του μέτρου παρατείνεται ως την Κυριακή.

Αυτό δεν εμπόδισε πολλές εκατοντάδες διαδηλωτές, λευκούς και μαύρους, να διαδηλώσουν φωνάζοντας το όνομα του εκλιπόντα ή ακόμη «Black Lives Matter» («οι ζωές των μαύρων μετράνε»), σύνθημα καταγγελίας της βίας της αστυνομίας σε βάρος των Αφροαμερικανών και ονομασία ενός ολόκληρου κινήματος που έχει γεννηθεί γι’ αυτό.

Στο διάγγελμά του τη Δευτέρα ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως θα αναπτύσσονταν «χιλιάδες βαριά οπλισμένοι στρατιώτες» και αστυνομικοί στην Ουάσινγκτον, για να δοθεί τέλος στις «ταραχές» και «στις λεηλασίες». Απαίτησε οι κυβερνήτες και οι δήμαρχοι να αναπτύξουν δυνάμεις ικανές να ανακτήσουν «την κυριαρχία» του κράτους «στους δρόμους» της χώρας, και απείλησε να στείλει τον αμερικανικό στρατό να «λύσει το πρόβλημα αντ’ αυτών», εάν δεν εισακουστεί.

Ενώ μίλαγε, οι δυνάμεις επιβολής της τάξης διέλυσαν, κάνοντας εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και προχωρώντας σε έφοδο, τους συγκεντρωμένους διαδηλωτές, ώστε ο Τραμπ να μπορέσει κατόπιν να πάει με τα πόδια σε μια εμβληματική εκκλησία που είχε υποστεί μικρής έκτασης φθορές την προηγουμένη και να φωτογραφηθεί κρατώντας ένα αντίτυπο της Αγίας Γραφής. Τη χειρονομία καταδίκασαν πνευματικοί ηγέτες των προτεσταντών και των καθολικών, βλέποντας μια «ηθικά αποκρουστική» επικοινωνιακή κίνηση.

Την ίδια ώρα την ενόχληση πολλών μελών των δυνάμεων της δημόσιας τάξης αλλά και των ενόπλων δυνάμεων έναντι του Ντόναλντ Τραμπ έδειξε ξεκάθαρα ο αρχηγός της αστυνομίας του Χιούστον… σέρνοντας τα εξ αμάξης στον πρόεδρο των ΗΠΑ στην εκπομπή της δημοσιογράφου του CNN Κριστιάν Αμανπούρ!

Houston Police Chief @ArtAcevedo: “Let me just say this to the President of the United States, on behalf of the police chiefs of this country: please, if you don’t have something constructive to say, keep your mouth shut.” pic.twitter.com/z5AJpOO0RO

— Christiane Amanpour (@camanpour) June 1, 2020