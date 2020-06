Αν γίνονταν εκλογές χτες στην Αμερική το πιο πιθανό είναι ο Ντόναλντ Τραμπ να έχανε μιας και σύμφωνα με δημοσκόπηση η δημοτικότητά του έχει πέσει στα... Τάρταρα.

Από την άλλη πλευρά, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν βλέπει τη δημοτικότητά του να αυξάνεται, ενώ είναι κυρίαρχος σε σειρά πρόσφατων δημοσκοπήσεων, με πιο εντυπωσιακή αυτή που διενεργήθηκε την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου για λογαριασμό της Washington Post και του ABC.

Το 53% όσων ρωτήθηκαν για το τι θα ψηφίσουν στις επερχόμενες εκλογές υπέδειξε τον Μπάιντεν, έναντι 43% που επιμένει στην επιλογή του Τραμπ. Η διαφορά του 10% θεωρείται μεγάλη, εάν ληφθεί υπόψη ότι μόλις πριν από δύο μήνες οι δύο αντίπαλοι ήταν σχεδόν ισόπαλοι.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos. αντίθετοι με τους χειρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ στην κρίση με αφορμή την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, είναι το 55% των πολιτών στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα το 55% των Αμερικανών δεν εγκρίνει τον τρόπο που χειρίζεται ο Τραμπ τις κινητοποιήσεις, με το 40% να λέει πως διαφωνεί «σθεναρά», ενώ μόλις το ένα τρίτο εγκρίνει την αντίδρασή του, ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που εκφράζει ικανοποίηση για την δουλειά που κάνει γενικά ο νεοϋορκέζος μεγιστάνας στον προεδρικό θώκο (39%).

Στη δημοσκόπηση για το ζήτημα που διενεργήθηκε το τελευταίο διήμερο, το 64% των Αμερικανών ενηλίκων που ερωτήθηκαν σχετικά απάντησε πως κατανοεί ή συμφωνεί με τους ανθρώπους που βγαίνουν έξω και διαδηλώνουν, το 27% είπε ότι δεν συμφωνεί και το 9% απάντησε ότι δεν έχει διαμορφώσει άποψη.

Το εύρημα υπογραμμίζει το πολιτικό ρίσκο που αναλαμβάνει ο Τραμπ, ο οποίος έχει υιοθετήσει πολύ σκληρή γραμμή έναντι των κινητοποιήσεων, απειλεί να αναπτύξει τον στρατό για να καταστείλει τα βίαια επεισόδια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενέτεινε την οργή, καθώς πόζαρε σε μια εκκλησία κοντά στον Λευκό Οίκο κρατώντας τη Βίβλο στα χέρια του, αφού δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών για να απομακρύνουν τους διαδηλωτές.

Μετά τις δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος πόζαρε για να φωτογραφηθεί μαζί με την κόρη του Ιβάνκα και τον υπουργό Δικαιοσύνης Ουίλιαμ Μπαρ στην επισκοπική εκκλησία St. John’s, κοντά στον Λευκό Οίκο.

The bishop whose diocese oversees the church Trump visited last night calls the photo opportunity a “symbolic gesture” that was “antithetical” to the core tenets of Christianity https://t.co/8HBPTgQs8w

Ο επίσκοπος της εκκλησίας στην Ουάσινγκτον Μάικλ Κάρι ήταν μεταξύ εκείνων που επέκριναν τη χρήση από τον Ντόναλντ Τραμπ του ιστορικού ναού για μια φωτογράφιση.

«Κάνοντας κάτι τέτοιο, χρησιμοποίησε έναν ναό και την Ιερά Βίβλο για κομματικούς πολιτικούς σκοπούς», έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter. Η συγκεκριμένη εκκλησία υπέστη μικρές ζημιές κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων το βράδυ της Κυριακής.

Και ο Μπάιντεν επέκρινε την κίνηση αυτή του Ρεπουμπλικανού προέδρου λέγοντας: «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν πρόεδρο να μας σιγήσει. Δεν θα αφήσουμε αυτούς που βλέπουν αυτή τη συγκυρία ως μια ευκαιρία να σπείρουν το χάος και να ρίξουν καπνούς για να μας αποσπάσουν την προσοχή από τα πραγματικά προβλήματα που βρίσκονται στην καρδιά των διαδηλώσεων».

The President held up a bible at St. John’s church yesterday. If he opened it instead of brandishing it, he could have learned something:

That we are all called to love one another as we love ourselves.

That’s hard work. But it’s the work of America.

— Joe Biden (@JoeBiden) June 2, 2020