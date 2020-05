To πρόγραμμα Next Generation για τη στήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας που πλήττεται από τις επιπτώσεις του κοροναϊού παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπως αποκάλυψε η πρόεδρος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρόκειται για ένα πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας εξαιρετικού χαρακτήρα προς τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση.

Το σχέδιο ανάκαμψης βασίζεται στο αναθεωρημένο πρόγραμμα του ευρωπαϊκού πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, το οποίο εμπλουτίζεται με ένα ταμείο ανάκαμψης που θα χρηματοδοτηθεί από μεγάλης κλίμακας δανεισμό εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Από τα 750 δισεκατομμύρια ευρώ που προτείνει η Κομισιόν, τα 500 δισεκατομμύρια θα χορηγηθούν υπό μορφήν επιχορηγήσεων – όπως προέβλεπε η κοινή γαλλο-γερμανική πρόταση που παρουσιάσθηκε την περασμένη εβδομάδα- και το υπόλοιπο υπό μορφήν δανείων προς τα κράτη μέλη.

Πρόκειται για ένα γενναίο πακέτο, πέραν πάσης προσδοκίας και με βάση την γαλλογερμανική πρόταση που είχε παρουσιαστεί πρόσφατα από Αν. Μέρκελ και Εμ. Μακρόν.

Το Ταμείο Ανάκαμψης φαίνεται να γεμίζει με όπλα αντιμετώπισης της κρίσης και με την Κομισιόν για πρώτη ίσως φορά να παίρνει σαφή θέση για τη σωτηρία της Ενωσης.

Γενναίο πακέτο και μια πολύ καλή ανάσα, αποτελεί και για την Ελλάδα η πρόταση χρηματοδότησης. Στην ελληνική οικονομία θα μπουν τεράστια ποσά της τάξης των 32 δισ. ευρώ, τα 22,5 δισ. ως άμεση επιχορήγηση και τα υπόλοιπα 9,4 δισ. ως δάνεια μακροχρόνιας αποπληρωμής.

Το όφελος για την Ελλάδα υπολογίζεται σε 8,5% του ΑΕΠ.

Για την Ιταλία το καθαρό όφελος (μετά τη συνεισφορά της στον κοινοτικό προϋπολογισμό) είναι μόλις 1%.

Για την Ισπανία το καθαρό όφελος ανέρχεται σε 2,6% του ΑΕΠ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση στο twitter για την πρόταση της Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης: «Καλωσορίζουμε την τολμηρή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα πακέτο 750 δισ. ευρώ, κυρίως με τη μορφή επιχορηγήσεων μέσω κοινής έκδοσης χρέους. Ο πήχης έχει τοποθετηθεί ψηλά. Τώρα εξαρτάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων».

Συνολικά από τα 750 δισεκ. ευρώ που αναμένεται να δανειστεί η Κομισιόν για το ταμείο ανάκαμψης, η Ιταλία θα λάβει 173 δισεκ., από τα οποία τα 82 θα είναι επιχορηγήσεις και τα 91 δισεκ. θα είναι δάνεια. Η Ισπανία μπορεί να λάβει συνολικά 140 δισεκ. ευρώ, από τα οποία τα 77 δισεκ. θα είναι επιχορηγήσεις και τα 63 δισεκ. δάνεια.

Η Γερμανία θα λάβει €28 δισ. σε επιχορηγήσεις, ποσό πολύ μικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί στο ΑΕΠ της, πράγμα που είναι λογικό αφού κάποιος πρέπει να πληρώσει για το πακέτο

Για τη χρηματοδότηση του πακέτου, η Κομισιόν θα δανειστεί έως 750 δισ. ευρώ από τις αγορές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ο κοινός προϋπολογισμός του μπλοκ για το 2021-27 να φτάσει τα 1,1 τρισ. ευρώ.

H ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ταμείο ανάκαμψης ύψους 750 δισεκ. ευρώ από τον κορονοϊό θα λειτουργήσει ως μια καλή βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

Στην εναρκτήρια ομιλία της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επεσήμανε οτι χρειάζεται μια πιο θαρραλέα Ευρώπη.

«Αν είναι αποδυναμωμένη η οικονομία μίας χώρας αποδυναμώνεται και η οικονομία άλλων. Ολες οι χώρες πλήττονται. Η Ευρώπη βρίσκεται σε μία μοναδική θέση μπορεί να επενδύσει στο κοινό μέλλον», είπε μεταξύ άλλων.

Generations before us have built a Union of peace and prosperity, without peer or precedent anywhere in the world. Today we face our own defining moment.

With #NextGenerationEU we can build a green, digital and resilient future for our Union. 👉 https://t.co/JmHsay3I9g pic.twitter.com/coojAUgGu7

— Ursula von der Leyen #UnitedAgainstCoronavirus (@vonderleyen) May 27, 2020